Salma Hayek no se lava la cara para mantenerse joven: ¿Qué otro secreto tiene?

Salma Hayek parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud, pues a sus 56 años, la mexicana luce no solamente espectacular, sino parece haberse quedado congelada en sus 30 años.

Así lo ha dejado ver la protagonista de la película “Frida” en sus más recientes apariciones en público, como la MET Gala 2023 y la fiesta de las 100 mujeres más influyentes de la revista TIME, donde lució despampanante y muy joven.

Pero cuál es el secreto que Salma pone en práctica para tener una piel tan lozana con apariencia juvenil, envidiada por medio planeta.

La respuesta pudiera dejar a más de uno con la boca abierta, pero hace unos años, al hablar de secretos de belleza, la veracruzana reveló uno que pone en práctica y que sin duda le da resultados… lo mejor, es que es fácil de imitar: Salma no se lava la cara.

“Nunca me limpio la cara por las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me lavo muy bien la cara por la noche, ¿por qué iba a estar sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos”, confesó Salma al periódico New York Times.

Y aunque resulte increíble, Salma Hayek mencionó que a diferencia de otras famosas que promueven el uso de protectores solares, ella no es muy amiga de eso.

“No me pongo protector solar a menos que vaya a estar expuesta al sol todo el día. ¿Por qué? Creo que los químicos de los solares no son buenos para la piel. Me parece que solo hay que usarlos cuando los necesitas”, dijo la protagonista de la telenovela Teresa.

Y según un artículo reciente de El Diario, un secreto adicional de belleza la mexicana es una mascarilla casera que ella misma hace, con hibisco, zumo de frutas y vegetales, a la que le agrega avena, agua, leche de almendras y miel.

Y sobre su gusto por la moda, en 2015 Salma habló con la revista ES Magazine, y dijo que aprendió mucho de sus amigos diseñadores.

“Tengo mucho más respeto por las personas involucradas en la moda. Cuando realmente llegas a saber lo que han hecho para sacar esas colecciones, el nivel de creatividad. Los diseñadores son superhéroes. Tienen que ser artistas y ser creativos bajo tal estrés, expectativa y competencia”, dijo la mexicana .

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. En diferentes puntos, todos me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, enfatizó la veracruzana, quien en septiembre próximo celebra sus 57 primaveras.