Salma Hayek lució en Cannes este atrevidísimo escote: ¿Fue demasiado?

Salma Hayek siempre está dando de qué hablar cuando se para en las alfombras de los eventos más importantes del mundo por su exquisito gusto por la moda. Y esta vez, la actriz mexicana dejó a todos impresionados, tras lucir en el Festival de Cine de Cannes un vestido en color morado, del que destacó un atrevidísimo, pero clasudo escote.

La estrella de Hollywood llegó a la famosa vitrina del mundo del séptimo arte, ataviada en el espectacular modelito del diseñador Alexander McQueen, como reveló Vogue, durante la proyección de la película “Killers Of The Flower Moon”, en Francia.

A sus 56 años, la veracruzana se robó miradas y elogios de los fashionistas y sus seguidores, pues como aseguró Mirror, Salma “se veía sensacional mientras hacía alarde de sus curvas de reloj de arena“.

Salma Hayek at the 76th Cannes Film Festival. 2023-05-20T23:30:07Z

Salma acompañó el modelito, que además contaba con una cola voluminosa y amplias hombreras, con un collar y el cabello recogido en un moño alto, pero su tremendo escote en V, que le llegaba casi hasta el ombligo, se robó todas las miradas.

“Mis respetos Salma… tendrá pacto con afrodita está mujer?? es bella y lo que le sigue 😍”, “siemplemente divina!!!”, “wow!! que clase y que look”, “Guapísima, uno de los rostros más bellos del universo!!! 🥰🔥😍🌹🌸”, fueron algunos de los comentarios que los fan de la veracruzana le manifestaron.

A pesar de la profundidad de su escote, Salma lució en un nivel de perfección y balance, pues lejos de verse vulgar, ella le imprimió clase y distinción el numerito.

“Simplemente maravillosa… no hay otra palabra, MARAVILLOSA”, “que mujer tan preciosa”, ella si que sabe de moda”, agregaron otros fans de Salma tras la foto que la actriz compartió en pleno arrreglo, antes de salir a desfilar por la alfombra de Cannes.

Salma confesó hace un par de años que por mucho tiempo no le dio importancia a la moda, hasta que conoció a amigos diseñadores, quien le cambiaron la perspectiva, pues entendió que cada mujer es diferente y con sus propias formas puede brillar como una gran modelo.

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. En diferentes puntos, todos me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, dijo la protagonista de la película Frida en entrevista con la revista ES Magazine.

“(Los diseñadores) son una especie de ingenieros, especialmente cuando tienen un cuerpo desafiante como el mío. Para la moda, mi cuerpo es un reto”, agregó Salma. “Tengo mucho más respeto por las personas involucradas en la moda. Cuando realmente llegas a saber lo que han hecho para sacar esas colecciones, el nivel de creatividad. Los diseñadores son superhéroes. Tienen que ser artistas y ser creativos bajo tal estrés, expectativa y competencia”.

Dinos que te pareció el look de salma en cannes y cuéntanos si encontraste demasiado amplio el escote.