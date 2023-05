¿Ex de Clarissa Molina anunció primero la ruptura de su compromiso? MIRA

El martes 16 de mayo, Clarissa Molina anunció en sus redes que había terminado su compromiso con el productor musical Vicente Saavedra. Pero podría ser que Vicente hizo el anuncio antes que ella ya que dos horas antes que Clarissa haga el anuncio, este compartió la siguiente frase: “Seguir hacia adelante implica: Frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres…Pese lo que pase: PROGRESA”.

Además borró todas las fotos que compartía con la co presentadora de El Gordo y la Flaca. Clarissa también hizo lo mismo. Así es, ambos borraron todas las memorias juntos que habían compartido en sus redes.

Lo cierto es que Clarissa tiene 3.5 millones de seguidores en sus redes, por lo que su anunció de su ruptura se hizo viral. Mientras que Vicente tiene unos 228 mil seguidores. Vicente decidió compartir dicha frase publicada por el emprendedor José Galindez.

No se sabe a ciencia cierta si a la hora que Vicente decidió compartir dicha frase, era para anunciar que estaba dejando atrás la relación que tuvo con Clarissa Molina.

Desde que Clarissa anunció que su boda había sido aplazada, Vicente se ha limitado en sus redes ha compartir momentos especiales con sus hijas en sus redes. Mientras a Clarissa se la ha visto compartir con su familia, amigas y pasándola de lo lindo en eventos.

Mira como Clarissa anunció que había terminado con Vicente

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”.



Muchos de sus seguidores han expresado su felicidad que sienten porque ya ella no está con su novio. “Que bueno que terminaste esa relación, eso se veía venir, ese hombre te llevaba muchas millas 😢 eres muy bella y joven, mereces un hombre así de joven como tú y sin hijos. Todo a tiempo es mejor!”, escribió una de sus seguidoras. Otro agregó: “Mejor que te hayas dado cuenta de lo que es que a leguas se veía, a después ya de casada . Felicidades por terminar con el. Vive feliz”. Y otra: “En éstos momentos ella necesita mucho de su familia y sus verdaderos amigos, que haga como Jlo , le quedaste muy grande y él se veía muy de orilla”

Clarissa y Vicente empezaron su relación a finales de 2021. El siguiente año se comprometieron y planeaban casarse en Punta Cana. Pero en diciembre de 2022, Clarissa anunció que había pospuesto su boda.