CONFIRMADO: Clarissa Molina revela que ha terminado con Vicente Saavedra

Desde que Clarissa Molina pospuso su boda a finales de 2022, empezaron los rumores que su relación con Vicente Saavedra había terminado. Mientras los rumores agarraban fuerzas. Clarissa seguía usando su anillo de compromiso sin dar detalles sobre su relación. Hasta este mes de mayo.

Clarissa confirmó lo que ya muchos se imaginaban. Clarissa y Vicente terminaron su compromiso. “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso”, escribió Clarissa en sus redes, sobre su compromiso con su ex Vicente Saavedra. “Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”.

Clarissa y Vicente empezaron su relación a finales de 2021. El siguiente año se comprometieron y planeaban casarse en Punta Cana. Pero en diciembre de 2022, Clarissa anunció que había pospuesto su boda.

Tras la noticia, sus redes se llenaron de comentarios positivos y negativos. Pues se decía que el aplazo de la boda se debía a que su ex estaba siendo investigado sobre la muerte del trapero Kevin Fret. Algo que empañaba la imagen de la ex reina de belleza. Tanto fueron los comentarios en sus redes que Clarissa bloqueó a todos.

Después de cinco meses de tantos rumores y comentarios. Clarissa aprovechó su viaje a Nueva York para asistir al Upfront de TelevisaUnivision para confirmar que está soltera y pide privacidad. “Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, escribió en sus redes este 16 de mayo.

Madre de Clarissa Molina ya no estaba de acuerdo con la boda

También se dice que la mamá de Clarissa Molina, Clara Contreras, ya no estaba de acuerdo con que su hija se case con Saavedra. Aunque ella había aprobado el matrimonio, ella no estaba tranquila que su hija se case con Saavedra. Desde que empezó con más fuerzas la investigación de la muerte del trapero Kevin Fret, la madre de este asegura que los responsables de la muerte de su hijo es Saavedra y el cantante Ozuna.

Kevin Fret tenía 24 años cuando recibió 2 balazos mortales el 10 de enero de 2019. En ese tiempo Saavedra era el manejador de Ozuna. Desde entonces la mamá de Fret, Hilda Rodríguez, acusó a Ozuna y a Saavedra como los responsables de ordenar el asesinato de su hijo, según reporta Billboard.