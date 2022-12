Clarissa Molina rompe el silencio sobre su boda ¿La canceló?

Clarissa Molina ha roto el silencio sobre su esperada boda con Vicente Saavedra, en medio de crecientes rumores sobre que la habría cancelado, debido a serios problemas entre ellos y un complicado caso legal.

La ex Nuestra Belleza Latina y conductora de El Gordo y La Flaca habló con Raúl de Molina sobre la afirmación del programa dominicano Lo sé todo de que “la boda no va”, debido a las conexiones del novio de Clarissa Molina con el caso del asesinato del artista puertorriqueño Kevin Fret.

¿Qué pasó con la boda de Clarissa Molina?

Según reveló la propia Clarissa, es verdad que la boda no se realizará en los próximos días como habían previsto. En pocas palabras, lo que han afirmado los medios dominicanos, donde se realizarían las nupcias, es cierto. ¡No hay casorio!

Sin embargo, la ganadora de Nuestra Belleza Latina y Mira Quién Baila aseguró que “es mentira todo lo que están diciendo de que tiene que ver con un caso. Nada de eso es verdad”, aseguró la artista, quien también es una de las protagonistas de las películas ¡Qué León! con el reggaetonero puertorriqueño Ozuna.

“Lo que pasa es que hay un par de cositas que no se están dando como queríamos y decidimos esperar. No hay apuro”, dijo Clarissa Molina.

¿Aplazada o cancelada?

Las palabras de la artista parecen haber aumentado la intriga más que calmar las aguas, pues como han dicho algunos de los seguidores de El Gordo y La Flaca y Clarissa Molina en las redes, ¿quién se lanza a llamar a 200 invitados por un par de detallitos?

Muchos seguidores han preferido creer la versión de que la causa de esta suspensión es el involucramiento de Saavedra, el novio de Clarissa Molina, en el caso del asesinato de Fret, en el que también está mencionado Ozuna.

La mamá de Fret, Hilda Rodríguez, culpa a Saavedra, quien en esa época era manager de Ozuna, y al reggaetonero de la muerte de su hijo, quien recibió dos impactos de bala en enero de 2019. El artista tenía 24 años cuando falleció en Puerto Rico, informó Billboard.

Además, los fans tienen dudas de que sea solo un aplazamiento del matrimonio. “Esa boda para mi que nunca va a suceder, en su forma de hablar se nota que no dice la verdad”, indicó una fan.

“Buenooooo! La veo titubeando, es un aviso, mejor será que se invente otra historia. Y que deje eso. A lo mejor está en su mente casarse y ese hombre con fama no quiere. Ooohhhh! Dios. Ella no me convence!”, escribió otra.

¿Quién es Vicente Saavedra, el novio de Clarissa Molina?

El puertorriqueño es divorciado y padre de tres hijas. Su carrera ha girado en torno a la industria musical, específicamente en el mundo del género urbano latino. Además de ser manager de Ozuna, Vicente Saavedra trabajó en las firmas discográficas Latin Urban, White Lion Records y Buddha’s Family; con artistas populares de música latina urbana, como Cosculluela, Farruko, Alexis & Fido y De La Ghetto; y varios proyectos con SBS Entertainment.

Le deseamos lo mejor a ambos y que se resuelva la situación de la forma que más les convenga a ambos, especialmente a Clarissa Molina, que es una de las figuras más queridas de la televisión del habla hispana en Estados Unidos.