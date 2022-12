Vicente Saavedra vende su lujosa mansión que compartía con Clarissa Molina

Los rumores de una separación entre Clarissa Molina y Vicente Saavedra siguen dando vueltas. Ahora la noticia de que Saavedra vendió su mansión, la cual compartía con Clarissa, esta reforzando aun más lo que muchos sospechan. Solo el tiempo lo dirá.

Lo cierto es que el ex mánager de Ozuna vendió su lujosa mansión en Pinecrest, Florida. La cual había comprado en enero de 2021 por 4 millones de dólares. El prometido de Clarissa la puso a la venta por 9.5 millones pero la vendió por 6.5 millones el pasado 9 de diciembre.

La propiedad, de un solo piso y construida en el 2020, cuenta con una extensión de 6,317 pies cuadrados, con seis recámaras y con seis baños. Además tiene un elegante vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, bar, cava de vinos, oficina, gimnasio, cuarto de lavado, garaje para dos automóviles, entre otras habitaciones. Abajo le hacemos el tour de la mansión donde se mudó Clarissa tras dejar su departamento de soltera.

La cocina es abierta y amplia, la cual está equipada con electrodomésticos de alta gama y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunar.

El dormitorio principal cuenta con espacio para una cama grande y para una sala de estar. También goza de un amplio vestidor y de un baño con tocador, con ducha con cancel transparente y con una bañera con hermosas vistas al área de jardín, según informa La Opinión.

Al exterior, en su lote de 0.89 acres, tiene extensas áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, terraza, con casa de piscina, con jardín vertical, con cancha de basketball, entre otras amenidades.

Clarissa y Vicente podrían haber terminado

El presentador de Chisme No Like, Ceriani que la venta de la casa confirmaría la separación entre Clarissa y Saavedra, según reporta MamasLatinas. Según el medio, Ceriani dice que “pues ya no es solo la suspensión de su boda, sino que ahora se suma la venta de su nidito de amor, lo que lo llevó a cuestionarse: ‘¿Por qué tener una propiedad de tantos millones? ¿Por qué te rajas y vendes una casa en la Florida?’”.

Además dio a entender que el empresario podría estar teniendo problemas con la ley y no solo eso, sino que también de pareja.

Hasta ahora Clarissa y Saavedra mantienen fotos y videos de ambos, pero desde que anunciaron la cancelación de la boda no han subido más imágenes juntos.