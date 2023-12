Toni Costa vivió con Borja Voces tras separación con Adamari López

Toni Costa se confesó con Alejandro Chabán en su nuevo pódcast. A dos años y medio de su separación con Adamari López, el bailarín español habló en detalle sobre el momento que se quedo sin techo. Pero un amigo le abrió la puerta de su casa hasta que resuelva su vida y busque donde vivir. “Fue fuerte porque yo me tuve que ir a casa de un amigo, mis cosas por en medio, cómo hago, tenía que ir resolviendo, no me sentía bien, bajé de peso muchísimo… Yo tenía un amigo que me abrió sus puertas, Borja Voces, yo lo llamé y le dije ‘ha pasado esto’ y me dijo ‘vente para casa el tiempo que necesites hasta que encuentres un lugar y demás’ y estuve un tiempo ahí y de verdad que fue de gran ayuda, una persona superinteligente y compartimos todos esos momentos y la verdad que estuvo apoyándome siempre hasta el día de hoy”, compartió el instructor de Zumba.

Toni Costa dijo que en un inicio la idea no era una separación definitiva de Ada. “Era como trabajar en un futuro, en ver qué pasaba. Pero se dio así y hay que aceptarlo”. Y agregó: “Yo siempre estaré agradecido porque me ayudó muchísimo, aprendí mucho, crecimos también y, sobre todo, me dio el mejor regalo de mi vida, que es una parte de mí también, que es nuestra hija Alaïa. Siempre yo tendré ese cariño y ese respeto porque es la mamá de mi hija. Pueden haber cosas, altibajos…Pero al final del túnel está el respeto porque es la mamá de mi hija y de esa manera respeto a mi hija”.

Toni Costa dice que conoces a la pareja cuando se separa y que estuvo hundido

Toni Costa dice que uno conoce de verdad a la pareja cuando se separa de ella. El bailarín dijo: “Ahí es cuando tú la conoces de verdad. Porque en ese momento ha perdido todo el compromiso o miramiento o lo que sea para sacar lo que de verdad tenía por ahí guardadito”. Arriba puedes ver la conversación entre Toni Costa con Alejandro Chabán.

El concursante de La Casa de los Famosos cuenta que los primeros cuatro meses tras la separación fueron muy difíciles para él porque “yo estuve pasándolo mal, superhundido, supermal”.

Pero su vida cambio cuando llegó Evelyn, su actual pareja. “Evelyn llega con 26 añitos a mi vida y entonces era como una bomba que vino a revolucionarme por completo, a darme alegría, a darme movimiento, a darme color, a darme felicidad, música, a darme de todo…Yo me siento muy bien, yo me siento que estoy agarrando todo el colágeno posible”.