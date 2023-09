Toni Costa envía mensaje a Héctor Sandarti tras su salida de La Casa de los Famosos 4

Más de uno está triste por la salida de Héctor Sandarti de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que estrenará en 2024. “La Casa de los Famosos no va a ser lo mismo sin Sandarti”, expresó uno de sus seguidores en sus redes.

Ese no es el único mensaje que ha recibido el presentador. Hasta uno de los ex habitantes expresó su tristeza por la salida de Sandarti. Toni Costa, quien participó en la segunda temporada de LCDLF, envió un emotivo mensaje a Sandarti: “Sinceramente va a ser imposible que los momentos tan únicos de LCDLF sean iguales sin ti…. No imagino el “ERES TUUUUU” x20, el FAMOSOSSSS, el cero expresión facial antes de decir los expulsados y salvados, todo eso era único por ti, que pena que no vuelvas 🤦🏻‍♂️, éxito siempre hermano. Se te quiere!”.

Muchos de los televidentes comparten la misma opinión. Aunque Sandarti aun no le ha respondido el detalle a Toni, un fan le agradeció. “Gracias en nombre de los fans”, escribió una seguidora.

Telemundo confirmó este mes que el periodista Nacho Lozano será el nuevo copresentador de La Casa de los Famosos junto a Jimena Gállego. “En cada temporada de La Casa de los Famosos hemos superado nuestras propias expectativas de brindar un programa repleto de drama y entretenimiento que satisface el deseo de los fans de conocer más a fondo a sus celebridades favoritas”, comentó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo.

“Nos complace darle la bienvenida a Nacho para conducir este exitoso formato junto a Jimena, y estamos seguros de que este nuevo dúo le traerá aún más dinamismo y chispa a la audiencia cada noche”, agregó el ejecutivo.



Sandarti confirma que continuará en Quién quiere ser Millonario

Una vez que finalizó la temporada pasada de La Casa de los Famosos, el presentador guatemalteco viajó a Costa Rica para conducir la primera temporada del show Quién quiere ser millonario para su país.

El programa llegó a su fin esta semana y Sandarti anunció en sus redes que continuará en el show cuando regrese en la segunda temporada.