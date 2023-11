Alaïa habla de su separación de su mamá Adamari López

Adamari López se ha tenido que separar de su hija Alaïa por razones de trabajo. Por lo que la pequeña se encuentra viviendo con su padre Toni Costa hasta que su mamá regrese de México. La pequeña y su papá fueron sorprendidos por la prensa este fin de semana cuando asistieron a la premier de “Trolls Band Together” en Miami, cinta animada que estrena el próximo 16 de noviembre. La prensa le preguntó a la pequeña sobre cómo lleva su separación con su mamá por motivos de trabajo.

Mezcalent le preguntó lo siguiente a Alaïa:

– ¿Cómo llevas el estar lejos de tu mamá, Alaia?

Alaïa: “¡Buenooo! La veo el 17 [de noviembre], entonces…

Toni: “Así es, pero aparte ella todos los días llama por la mañana, de camino a la escuela, y siempre estáis en contacto. Pero me imagino que la extrañas ya”.

Alaïa: “¡Síí!”

Toni: “Son momentos en los que están pues bueno fuera, muy lejos, pero ya el 17 se van a ver, van a estar muchos días juntas, ¿eh? Así que ahí aprovecháis”.

Mezcalent: ¿Cuáles son los planes para Navidad?

Toni: “Yo tengo muchas clases, muchos viajes, yo sé que ellas se van para Puerto Rico a despedir el año.

Mezcalent: ¿Alaïa, qué le vas a pedir a Santa?

Alaïa: “Juguetes, como un skate board; es algo para la playa, pero no sé cómo se llama. Es como una tablita de surf para el borde”.

Toni: ¡Ohhh! Es una que tiene como forma de pipa, así como… Yo sé cuál es, yo sé cuál es, vamos a tomar nota para que Santa te lo traiga. Yo le voy a decir que te has portado muy bien, que has hecho todas tus tareas, que has sido una niña súper aplicada, que has marcado muchos goles y eso él todo lo está viendo y seguramente te traiga esa tablita”.

Mezcalent: Toni, ¿qué proyectos tienes?

Toni: “Ahí vienen proyectos, ahí vienen cosas que se están trabajando ahí. A lo mejor alguna cosita en España puede que ocurra también, así que, ya se irán enterando”.

Adamari López está México grabando nuevo programa

Adamari López viajó a México para realizar un nuevo programa. Ella reveló que su nuevo proyecto es innovador, no se ha realizado antes en Estados Unidos y se transmitirá a través de las pantallas de Televisa Univisión.