La novia de Toni Costa se quita los rellenos de los labios [VIDEO]

El pasado mes de junio, Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa se hizo un cambio de imagen al deshacerse de su negra cabellera. Ahora con su nuevo color de cabello, decidió quitarse los rellenos de sus labios. “Bye bye labios!!!!Desde hace unos meses estaba buscando a un doctor especialista en casos como el mío, me quería quitar por completo el filler de mis labios para poder lograr mi look más natural”, compartió la novia del ex de Adamari López. “Estoy feliz con este cambio”.

Evelyn compartió el video de este procedimiento en sus redes para que lo vean sus 300 mil seguidores. “En el video hicimos una degradación del ácido hialuronico anterior con hialuronidasa lo cual es una enzima que degrada el ácido hialuronico sintético, así logramos eliminar el filler migrado al labio superior Y conseguimos una mejor apariencia estética y mucho más simétrica, después de ese procedimiento tuviste una pequeña inflamación por menos de 48 horas, y los resultados finales suelen ser visibles entre 5 y 8 días después del procedimiento”, explica en el video.

La novia de Toni confió en el trabajo del doctor venezolano David A Revilla y su centro de belleza Master Face Med Spa Miami.

Los seguidores de Evelyn aplaudieron su decisión. “Es la mejor decisión que hiciste. Te vas a ver más bella natural”, comentó un usuario. Otro agregó: “Por fin porque no te quedaban nada bien”. “Eres guapísima, tu encanto y belleza es natural , yo creo que con sus labios normales sin relleno se verá mejor con mucha diferencia, es la mejor decisión”, dijo otro.

A Evelyn la han criticado por hacerse tantas cirugías a su corta edad

La novia de Toni Costa ha sido blanco de criticas sobre los retoques que se ha hecho. La empresaria e influencer texana de 27 años compartió cuáles han sido las operaciones estéticas a las que se ha sometido. El año pasado, Evelyn le respondió a todos que piensan que ella se ha operado de arriba a abajo. “La gente es ignorante, déjame, te explico mis cirugías. Me reduje los senos porque tenía una 40 H y la espalda me dolía (era una necesidad)”, escribió en una de las historias que publicó en su perfil de Instagram en mayo de 2022. “Me hice una lipo 360. A mí no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me haga y siempre compartiré lo que me haga porque jamás sabes quién se sienta como tú y no sepa dónde ir”.