¿Quién es sensual Columba Villarreal en El Amor Invencible?

Columba Villareal es una mujer con una belleza que derrite a cualquiera en El Amor Invencible. El personaje está interpretado por la actriz Marlene Favela, de 45 años. “La historia definitivamente me tiene que atrapar, la historia en general y la historia que yo voy a contar porque si me atrapa a mí voy a estar convencida de contar esa historia y la voy a contar con verdad y con pasión”, dijo Marlene en entrevista con People en Español. “Ha habido muchos personajes que han llegado a mi vida donde yo los leo y digo es que no me identifico porque esa mujer no tiene características similares a mí, o no es de mi edad, en fin muchas cosas. Siempre me he caracterizado por elegir los proyectos que me gustan, no los que me ofrecen, y a veces he dicho que no y hoy no me arrepiento de haber dicho no a ninguno”.

El Amor Invencible está protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Marlene es la villana de la historia. Una que la atrapó a la actriz mexicana. “La historia me atrapó, me atraparon los protagonistas, me atrapó el productor [Juan Osorio] y me atrapó por supuesto Columba, mi personaje”, compartió la actriz. “Yo siempre comparo a Columba con una serpiente porque para mí eso es, es seductora, enigmática, poderosa, pero es suave y no te das cuenta cuando ataca y tiene dardos que te pueden atacar porque van llenos de veneno. Es una mujer oscura, con muchas debilidades, fría, calculadora, una mujer inteligente, soberbia, altiva, manipuladora”.





En la historia, Columba tiene metas muy claras, y con su poder de convencimiento logrará que Ramsés Torrenegro arregle un matrimonio con su hijo Gael, mientras ella sostendrá negocios turbios a sus espaldas. Pero con la aparición de Leona su vida comenzará a tambalearse. El Amor Invencible transmite de lunes a viernes por Univision, a las 9 p.m., hora del Este.

Se sabe que las villanas se divierten más y así mismo lo esta haciendo Marlene. “Definitivamente en las villanas tienes una manera de jugar y un rango para divertirte impresionante” comentó Marlene al mencionado medio. “Columba es capaz de matar, de herir, de lastimar, de ofender, cosas que un ser humano normal no haría. De alguna manera las escenas que haces a veces se vuelven catarsis porque si tú traes como algo de que no te fue bien vienes y desquitas todo, pero de una manera jugando porque de eso se trata la actuación, de jugar y para mí cada personaje es jugar. Yo me meto en la piel de Columba, pero cuando dicen corte dejo a Columba colgada y sigo con mi vida normal. No me llevo los personajes a mi casa, que eso es otra cosa bien importante. Los disfruto a morir, pero los abandono en el momento que los tengo que abandonar”.

La telenovela narra la historia de Leona Bravo (Angelique Boyer), una mujer que está dispuesta a hacer hasta lo imposible con tal de obtener justicia. Después de haber vivido el asesinato de sus seres queridos, y haber creído que sus mellizos recién nacidos habían muerto en un incendio, Leona busca venganza contra todos los que la lastimaron. En este proceso, Leona debate entre su necesidad de venganza y la importancia de restaurar su relación con sus hijos y construir una vida con su nuevo amor.