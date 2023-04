¿Cuántos años tiene Angelique Boyer?

Angelique Boyer es una actriz consagrada en las novelas. Este 2023 vuelve a protagonizar una nueva novela de Juan Osorio. Boyer protagoniza El Amor Invencible, donde comparte créditos con el actor ecuatoriano Danilo Carrera y Daniel Elbittar.

No muchos saben que Boyer nació en Francia. Cuando era una niña se mudó con su familia a México, donde empezó su carrera como modelo cuando apenas tenía cinco añitos. Y a los 11 años se graduó en el Centro de Educación Artística Infantil. No fue hasta los 16 años cuando debutó en las novelas. Su primera novela fue Corazones al límite, en el 2004. Desde entonces no ha parado.

Luego participó en la exitosa novela Rebelde. Después actuó en Muchachitas como tú, Alma de hierro y Corazón salvaje son algunos de los proyectos en los que ha participado, sin embargo, fue en el melodrama Teresa que saltó a la fama.

¿Qué edad tiene Angelique Boyer?

Angelique Boyer es hija de Sylvie Rousseau y Patrick Boyer. Angelique nació el 4 de julio de 1988. Lo que quiere decir que tiene 34 años. Angelique tiene doble ciudadania – francesa y mexicana.

Angelique enfrentó envidia cuando inició su carrera

Durante una entrevista con TVyNovelas en 2021, Angelique Boyer señaló que desde sus comienzos como actriz conoció la competencia y el ambiente hostil, pero aprendió a lidiar con estas situaciones.

La actriz dijo que no es partidaria de la envidia y en cambio busca ser generosa y buena compañera de trabajo.“No me gustó la envidia, me parece un sentimiento en el que una pierde mucha energía, y que más allá de sacarte adelante, te hace sentir menor y te genera conflictos mentales y psicológicos”, afirmó. Además asegura que que trata de ayudar a sus colegas en escena, “de darles su lugar, de sumarles y no restarles”, y explicó que trabajando en equipo los proyectos sobresaldrán y “será más sencillo y alegre”.