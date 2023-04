Marlene Favela presume cuerpazo en bikini en “El Amor Invencible”

Marlene Favela, de 45 años, luce un cuerpo esbelto. El público lo puede apreciar en El Amor Invencible, que estrenó este mes por Univision. Marlene le da vida a la malvada Columba Villareal. En el video que compartió en sus redes este martes, Marlene está interpretando a Columba y viste un bikini dejando al descubierto su tonificada figura. Ella se acuesta a la orilla de la piscina para luego entrar al agua y abraza a Daniel Elbittar, pero este se suelta de ella y se va. Ella queda sola en la piscina. “Columba es un personaje fuera de serie! Gracias Juan Osorio por darme esta oportunidad de darle vida a la mujer más malvada que jamás conocí”, compartió Favela en sus redes. “Eric Morales gracias por guiarme en este juego maravilloso llamado trabajo”.

Pero este cuerpazo de Marlene es el resultado de buena alimentación y ejercicio. En 2019, Marlene se convirtió en mamá de su adorada Bella. Al poco tiempo de dar a luz, la actriz recuperó su esbelta figura, la cual mantiene con una serie de acciones de cuidado y ejercicio.



Afortunadamente durante su embarazo sólo subió nueve kilos, por lo que recuperar su cuerpo esbelto no fue tan complicado.

Lo cierto es que Marlene siempre ha sido “muy disciplinada en su alimentación”. Pero ella no hace dietas estrictas. De hecho, ella considera que las dietas pueden descompensarte mucho y que incluso pueden tener resultados negativos con “los dichosos rebotes”. “No le veo el chiste que hagas una dieta súper rigurosa, y con tantito que te descuides, subas de peso nuevamente”, comentó a Univision en 2021.

En realidad, la actriz de 45 años sólo cuida lo que come y se asegura que sus alimentos sean sanos. La actriz no se niega uno que otro antojo. “De repente me consiento y me doy el gusto de comerme lo que se me antoje”, dijo Marlene.

Por otro lado, Marlene está feliz con su personaje en El amor invencible. “La historia me atrapó, me atraparon los protagonistas, me atrapó el productor [Juan Osorio] y me atrapó por supuesto Columba, mi personaje”, dijo en entrevista con People en Español. “Yo siempre comparo a Columba con una serpiente porque para mí eso es, es seductora, enigmática, poderosa, pero es suave y no te das cuenta cuando ataca y tiene dardos que te pueden atacar porque van llenos de veneno. Es una mujer oscura, con muchas debilidades, fría, calculadora, una mujer inteligente, soberbia, altiva, manipuladora”.