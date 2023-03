Lili Estefan celebró con atuendo retro el cumpleaños de Emilio Estefan

Lili Estefan no solo es conocida por ser una reconocida animadora con amplia experiencia en la televisión sino también por ser sobrina del productor musical, Emilio Estefan, por tal razón la flaca más famosa decidió unirse a la gran celebración del cumpleaños número 70 de su tío, el cual celebró por todo lo grande su cumpleaños en la ciudad de Miami.

Lili Estefan celebra el cumpleaños número 70 de su tío Emilio Estefan

la animadora del Gordo y la Flaca lució estupenda y muy acorde a la temática de la fiesta al exhibir una increíble braga retro, bota campana y un total look de la época disco. Además Lili decidió estar acompañados con sus dos hijos, Lorenzo y Lina, los cuales también estaban perfectos para la ocasión.

Lili Estefan disfrutó esta celebración al máximo la cual se llevó a cabo el domingo 05 de marzo en la discoteca Superblue en la ciudad de Miami, en las increíbles publicaciones la flaca no solo deslumbró con su atuendo de disco sino también canto al lado de su tía Gloria Estefan cuando la famosa cantante Gloria Gaynor estaba interpretando uno de los temas más legendarios de la época “I will surviver”. Asimismo, la animadora del Gordo y la Flaca no perdió a la oportunidad de compartir una serie de fotografías con la cantante de origen cubano, Camila Cabello, la cual se encontraba de cumpleaños.

Lili Estefan no pudo ocultar la felicidad de celebrar al lado de su tío siete décadas de vida y es por eso que a través de las redes sociales la animadora decidió compartir este gran momento con todos los fanáticos. “Así celebramos el cumpleaños #70 de @emilioestefanjr Disco 💃 en un museo lleno de exhibiciones!!!!! Súper divertido 🥳🥳🥳 HappyBirthday #emilioestefanjr y por favor aplausos para mi estilista de moda @jpoll13 👏👏👏👏👏 que me escogió este jumpsuit estilo tigresa”, fue el mensaje que compartió Lili Estefan.

Lili Estefan y su gran vínculo con su tío Emilio Estefan

En esta ceremonia no solo estaban los familiares de Emilio sino también grandes celebridades como el actor Andy García, Gloria Gaynor y la presentadora Cristina Saralegui, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco; el actor Carlos Ponce y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, entre otros. Asimismo, fuimos testigos del gran amor que siente su sobrina Lili Estefan al compartir los mejores momentos de la fiesta, recordemos que Lili obtuvo el gran apoyo de su tío y con tan solo 19 años ya se encontraba siendo modelo del programa Sábado Gigante.

Emilio Estefan es uno de los productores musicales más reconocidos de la música hispana, por más de 40 años ha obtenido grandes reconocimientos como premios Grammy y el Gershwin otorgado por la Biblioteca del Congreso de EEUU. Cuenta además con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y entró al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, por esta razón decidió celebrar un año más de vida a lo grande siendo todo un ícono para la comunidad latina.