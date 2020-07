Emilio y Gloria Estefan apadrinan show de Ismael Cala

View this post on Instagram

🎉Gloria y Emilio Estefan apadrinarán el nuevo show de Ismael Cala esta noche en Miami: 10:00 pm US Nacional: 10:00 pm ET / 9:00 pm CT/ 7:00 pm PT. Serán entrevistados en el programa inaugural hoy lunes, junto a José Luis Rodríguez "El Puma". La semana inaugural tendrá otras presencias de peso: Natalia Jiménez, Luis Chataing, Lucía Méndez, Antonia López, Maritza Fuentes y Alexis y Fido, entre otros. #Cala #MegaTV #CalaMegaTV #IsmaelCala