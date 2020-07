Padre de Ana Bárbara descontento con su compromiso

Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, dio a conocer que está completamente en desacuerdo con la diferencia de edad de su afamada hija con su prometido Ángel Muñoz, quien es 15 años menor que ella, de acuerdo con información reseñada por el diario mexicano El Imparcial.

El Imparcial informa que Don Antero Ugalde brindó una entrevista exclusiva a la revista Tv y Novelas en donde aseguró que lo tomó por sorpresa la noticia del compromiso de Ana Bárbara: “Ah caray, no me dijo, no sabía. Estuvimos platicando como una hora más o menos y me estuvo diciendo que Pepe Aguilar le va a grabar una canción, y otras cosas.”

Al momento de ser cuestionado sobre la boda que se aproxima para su hija, Ugalde respondió de manera muy puntual a la revista Tv y Novelas: “Ya está grandecita y sabe lo que hace. El otro día hablando con ella me presentó al chavo con el que ha estado seis años, me dijo que le ayudaba mucho con los niños, con sus tareas, y pues le dije: “Está bueno”. ¡Qué le digo!”.

El progenitor de “La Reina Grupera” fue muy sincero al momento de hablar sobre la notoria diferencia de edad de su hija con su prometido Ángel Muñoz, quien es 15 años menor que ella: “Es cosa de pensarlo muy bien, porque eso de meter las patas, ya estuvo bueno. Es un hombre muy amable y muy chamaco todavía”.

¿Cuándo y con quién se comprometió Ana Bárbara?

Ana Bárbara sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar de manera sorpresiva su compromiso con Ángel Muñoz en horas de la noche del jueves 16 de julio. La cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial en Instagram con una fotografía en donde presumía de su flamante anillo de compromiso:

“Dije que sii!!!! Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegria ‘MI CORAZÓN ME DICE SI'”, afirmó en la fotografía que contó con alrededor de 111 mil ‘Likes’.

Es poco lo que se sabe sobre Ángel Muñoz, prometido de la estrella mexicana. Sin embargo, se pudo conocer que es un funcionario activo del gobierno de los Estados Unidos y lleva seis años de feliz noviazgo con Ana Bárbara, de acuerdo con información reseñada por la revista People en Español.

Sigue a AhoraMismo en Instagram