Karla Martínez de “Despierta América” da positivo al Coronavirus

Hola mis amores. Les mando un fuerte abrazo. Les escribo para decirles que estoy bien. Estoy en casa porque ayer en la madrugada me sentí mal, tengo síntomas de una gripe; congestión, dolor en el cuerpo y he tenido un poco de fiebre. Ayer mismo me hice la prueba de COVID-19 y me dijeron que los resultados tardan en llegar. En cuanto los tenga se los compartiré. No he estado en el programa porque por momentos me siento con ánimo y de repente me siento débil y sin energía. Espero sentirme mejor para estar con ustedes mañana. Solo quería decirles que estoy bien, positiva como siempre y muy tranquila. Dios siempre ha estado en control de mi vida, al igual que lo está en estos momentos. Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien. Gracias por su muestras de cariño, su apoyo, y sus oraciones. Cuídense mucho y Dios los bendiga! 🙏🏼❤️