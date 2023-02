Hija de Lili Estefan triunfa en la semana de la moda en Nueva York

Lili Estefan es una de las presentadoras con mas años de vigencia en la televisión hispana, por más de 25 años ha sido la conductora del Gordo y la Flaca al lado de Raúl de Molina y hemos vivido con la cubana todas las etapas de su vida y una de las facetas mas importantes que es la de ser madre, es por eso, que su hija Lina Luaces heredó las habilidades de los Estefan y especialmente la de Lili al debutar en la semana de la moda de la ciudad de Nueva York.

La hija menor de Lili Estefan con tan solo 20 años sigue cosechando éxitos y su madre se siente tan orgullosa de los grandes pasos que está dando su pequeña en el mundo del modelaje que a través de sus redes sociales no pudo ocultar la emoción de ver a su hija menor lograr sus sueños.

Lili Estefan apoya la carrera de su hija Lina Luaces

Lili Estefan compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece su hija detrás de cámaras preparándose para su gran debut, así como otras fotografías de su paso por la alfombra y su desfile en la pasarela, la cual se llevó a cabo en The Angel Orensanz Foundation, en el Lower East Side de Nueva York.

Lili Estefan no pudo ocultar su emoción y escribió en un post lo siguiente : “Let’s goooooo @linaluaces ¡yo aquí que se me sale la baba! Su primera vez en el New York Fashion Week, cerrando para la diseñadora dominicana @gianninaazar #2023 #fashionweekny2023 lo que es la vida, ese era uno de mis sueños y ¡miren quién lo logró!” Asimismo en el programa El Gordo y la Flaca el desfile de su hija formó parte del look de la semana y en este momento Lili se sintió orgullosa de la etapa que está viviendo como madre.

La plataforma del Gordo y la Flaca también ha apoyado la carrera de Lina debido a que su madre comparte todos los pasos que está dando su hija menor en el mundo del modelaje, Lili también en una oportunidad dio a conocer que su hija estuvo en las pantallas del Times Square y ahora sigue dando pasos agigantados en el mundo del modelaje. Asimismo, también el parecido con su madre Lili Estefan es innegable cómo la estatura y la sonrisa recordemos que la cubana antes de ser una reconocida animadora inicio en el mundo del modelaje , su belleza la llevó a estar al lado de Don Francisco en Sábado Gigante hasta lograr un gran terrero en la televisión hispana.