Lili Estefan celebra el triunfo de estas dos grandes estrellas: gira mundial y cumpleaños

Lili Estefan estaba brincando de la alegría al dar a conocer la gira del gran cantautor mexicano, Marco Antonio Solis, el cual no pudo ocultar su alegría al publicar una serie de fotografías al lado del intérprete mexicano en su cuenta de Instagram donde posiciona a la flaca más famosa de la televisión hispana como la favorita del público.

El famoso cantante mexicano publicó en sus redes sociales la gran noticia de su gira mundial de conciertos, el intérprete famoso por el tema “Sino te hubieras ido” también dio a conocer sus presentaciones con más de 40 fechas y 40 ciudades donde el público tendrá la oportunidad de reencontrarse con el gran interprete mexicano.

Lili Estefan se une al éxito de Marcos Antonio Solís

Tras este anuncio, Lili Estefan, aprovechó su plataforma en Instagram y decidió compartir la alegria de esta noticia al lado de Marco Antonio Solís y su esposa Cristy Solís, dando inicio del tour en California para recorrer varias ciudades de los Estados Unidos y Latinoamérica. “ Celebrando con @marcoantoniosolis_oficial y su esposa @cristy_solis el lanzamiento de su gira Mundial #2023 que comienza marzo 3 en San José CA Los quiero un monton y estoy muy feliz de hacer compartido juntos nuevamente en Miami! Felicidades Marcos por esta nueva gira 👏👏👏”. Compartió lili con sus más de tres millones de seguidores.

La animadora que ha estado al mando de la conducción por más de 25 años en el Gordo y la Flaca ha creado muy buenas relaciones al lado de las celebridades que han crecido en el programa de farándula como Thalía y Gloria Estefan y ahora ha decidió unirse a la celebración de la gira mundial del cantante mexicano, Marcos Antonio Solís, y y también celebrar el cumpleaños número 46 de la cantante colombiana Shakira.

La animadora del Gordo y la Flaca felicitó a Shakira en su cuenta de Instagram

Lili Estefan también público en sus redes sociales una fotografía al lado de Shakira, en una entrevista que le hizo con Raúl de Molina cuando la colombiana estaba promocionando su último disco El Dorado, “mi shaki hermosa!!! No puedo pasar este día sin que yo te diga feliz cumpleaños!!! happy birthday!!! Que la vida te siga bendiciendo y que nada te quite esa energía tan bella que tienes !! PA’ LANTE que los tiempos de Dios son perfectos ! WE LOVE UUU SO MUCH! Loba can’t wait to see u in MIAMI”. Escribió Estefan en su instagram.

La animadora siempre ha mostrado el apoyo a grandes celebridades latinas y en esta oportunidad no fue la excepción, a lo largo de los años hemos sido testigo del profesionalismo, carisma y simpatía de Estefan delante de las cámaras haciendo buena dupla con Raúl de Molina y posicionándolos como el mejor programa de farándula de la televisión hispana.