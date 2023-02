Lili Estefan reacciona a las fuertes criticas que recibió por la comunidad transgénero

Lili Estefan fue fuertemente criticada junto al programa El Gordo y la Flaca por comentarios insensibles durante su transmisión en enero de 2023. Cuando La Flaca hablaba sobre la dueña de Miss Universo Anne Jakrajutatip.

Abajo pueden ver lo que dijo Lili en El Gordo y la Flaca.

Lili: “Yo la estaba viendo. Biológicamente creo que la dueña del concurso todavía es un hombre.

Raúl: “No, es mujer”

Lili: “Bueno se viste como mujer pero creo que biológicamente todavía es un hombre. Ayer lo busque específicamente que biológicamente…no entiendo que es eso, todavía no lo entiendo”.

La comunidad transgénero se molesto por el comentario: “no entiendo que es eso, todavía no lo entiendo”. Porque solamente tuvo que haberse referido “la dueña de Miss Universo” sin tener que hacer los siguientes comentarios. “Estimada Lili una de las cuestiones primordiales de derechos humanos y de derechos interpersonales es el respeto a la dignidad y para que haya respecto de dignidad tenemos con empezar respetando la identidad de las personas ya que con esto no podemos tener un trato digno. En el caso que usted se refiere sobre una mujer trans como un hombre biológico pues le está quitando esa dignidad. Ese respeto a su identidad a ella como mujer. Entonces se vale tener dudas? Se vale no saber? Se vale preguntar? Lo que no se vale es usar una plataforma para hacer comentarios transfobicos porque quizás usted no lo sabe somos una comunidad muy marginada. Una comunidad que ha sufrido todo tipo de vejaciones a nuestros derechos humanos”.

Lili Estefan se disculpa con la comunidad transgénero durante el programa El Gordo y La Flaca.

Lili: “Yo la semana pasada prometí que regresando al estudio, y es que el miércoles pasado tuve una conversación con una chica transgénero, que me comentó que el día que tratamos el tema aquí en el estudio de Miss Universo. Uno de mis comentarios sobre la dueña del concurso ofendió a varios en la comunidad transgénero. Yo quiero aprovechar en este momento que estamos hablando nuevamente de Miss Universo. Primero quiero resaltar definitivamente a esta nueva dueña del concurso porque es un reflejo total de los logros que están alcanzando. También quiero aprovechar este momento para enviarle una disculpa con todo mi amor y cariño a toda esa comunidad que tanto quiero a través de los años. Tercero, quiero que sepan que El Gordo y la Flaca, este será su hogar, como lo fue también para Cachita tantos años aquí. Un beso bien grande y todo mi amor y cariño”.

Cabe mencionar que Cachita, era una artista cubana transgénero llamada Alina Hernández, pero era mejor conocida como Cachita, que trabajo muchos años al lado de Lili en El Gordo y la Flaca. Ella falleció a sus 46 años el 8 de octubre de 2016.

Cachita nació hombre en 1970 y fue bautizada con el nombre Alberto Hernández. En su última entrevista con Tanya Charry de El Gordo y la Flaca, Cachita contó su historia sobre su transformación -de hombre a mujer- y la dolorosa cirugía que vivió por su cambio de género.