El Gordo y la Flaca reaccionan a la ruptura de Clarissa Molina y Vicente Saavedra

Tras hacer oficialmente el anuncio de su ruptura con el productor musical Vicente Saavedra, Clarissa Molina se convirtió parte de la noticia en El Gordo y la Flaca. Lili Estefan y Raúl de Molina empezaron el show del 17 de mayo hablando de la noticia que les tomó de sorpresa el día antes. Resulta que el equipo de El Gordo y la Flaca viajaba de Nueva York a Miami cuando en pleno vuelo Clarissa le comunica a Lili la noticia.“Esto me sorprendió a mí también, porque Clarissa no me había dicho absolutamente nada de esto”, dijo Raúl de Molina. “Vicente, que lo conocí junto a Clarissa en varias ocasiones, me caía muy bien. Me da pena que haya terminado esto, pero Clarissa aparentemente dice que esto es oficial que terminaron, le deseo todo lo mejor a Vicente, a Clarissa”.

A lo que Lili Estefan agregó que Clarisa tuvo que haber tomado la decisión sin ninguna influencia. “No lo comunicó con nadie, como debe de ser, yo creo Rauli. Clarissa es una niña buena, íntegra, con tantos valores, me imagino que tomó la decisión, en un momento en el que no sabemos lo que está pasando”, comentó Lili. Abajo pueden ver el momento.

Lili y Raúl se mostraron sorprendidos en el programa de Univision, ya que el día antes habían estado todos juntos en Nueva York. Clarissa Molina estuvo con ellos en el Upfront Televisa Univision, donde compartieron y se tomaron fotos. En ningún momento, les comentó nada hasta el regreso a Miami.

Los presentadores aprovecharon hablar del tema en vivo ya que Clarissa se encuentra en República Dominicana filmando una nueva cinta. Lili dijo que Clarissa se iba a reunir con su familia en su tierra natal. Mientras que Raúl le deseo lo mejor a Vicente y a Clarissa. “Clarissa te queremos muchos”, dijo Lili. Raúl también expreso sus sentimientos hacia Clarissa y que ella regresará al show la próxima semana.

Además dejaron claro que la ausencia de Clarissa en El Gordo y la Flaca un día después de anunciar su ruptura es solo una coincidencia. Ya que ella estaba programada para estar presente pero justo tuvo su llamado para empezar a rodar la nueva cinta que protagoniza titulada Perdiendo el Juicio, junto a Shalim Ortiz, Kenny Grullón y Marko, entre otros.