Clarissa Molina habría terminado con Vicente días antes de confirmar ruptura

Para algunos no fue sorpresa el anunció del rompimiento de Clarissa Molina y Vicente Saavedra. Pero sí fue sorpresa para sus amistades cercanas. “Esto me sorprendió a mí también, porque Clarissa me había dicho absolutamente nada de esto”, mencionó Raúl de Molina, durante el programa de El Gordo y la Flaca. “Vicente, que lo conocí junto a Clarissa en varias ocasiones, me caía muy bien. Me da pena que haya terminado esto, pero Clarissa aparentemente dice que esto es oficial que terminaron, le deseo todo lo mejor a Vicente, a Clarissa”.

Por otro lado, los seguidores de la ganadora de Nuestra Belleza Latina se imaginaban que la relación había terminado, justo después que anunciaron que la boda se había pospuesta en diciembre de 2022. Desde entonces empezaron los rumores de que la pareja había terminado a pesar que ella continuaba usando el anillo de compromiso.

Ambos dejaron de publicar fotos juntos. Además Vicente vendió la residencia donde vivían juntos en Miami.

La periodista Mandy Fridmann reportó en su nuevo sitio Las Top News que después de la venta de la casa, “cada uno se mudó a su espacio personal”.

Clarissa y Vicente terminaron este mes de mayo

Desde finales del 2022, se venía rumorando que Clarissa y Vicente habían terminado. Al parecer no fue así. Según Las Top News, la pareja apenas terminaron hace unos 15 días, oseá este mes de mayo.

Fridmann compartió lo siguiente: