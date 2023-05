Lili Estefan habla de su vida privada: ¿Tiene novio?

El tiempo vuela. Lili Estefan, de 56 años, se encuentra festejando al lado de Raúl de Molina 25 años de El Gordo y la Flaca. Un dúo dinámico que después de tantos años presentado juntos son marido y mujer.”Los primeros años [presentando juntos] yo no sabía cómo manejar a Raúl”, contó Lili a Mezcalent. “Creo que solo tuvimos un solo incidente en donde nos enojamos muchísimo; yo en comerciales me quité el micrófono y la jefa me encontró en el estacionamiento y me hizo regresar a terminar el show, y después de eso, creo que nos entendimos como marido y mujer”.

Fuera del programa, Lili Estefan estuvo casada 25 años con Lorenzo Luaces pero terminó en divorcio en 2018.

Ahora Lili está viviendo un buen momento. “Estoy en un momento tan lindo de mi vida. Después de todo lo que pasé públicamente hace cinco años y medio atrás, que nunca tuve ni la fuerza para hacer un video y darle las gracias a todo el mundo porque el público me sacó adelante”, dijo la presentadora de GyF. “¡Cómo cambian las cosas, mi gente! Cómo cambian las cosas, no les puedo explicar los milagros que he tenido en la vida, las cosas que han pasado, lo bien que estoy, nada, que en la vida todo es el tiempo. Todo llega”.

¿Lili Estefan tiene novio?

En todo este tiempo que Lili ha estado soltera, algunos se preguntan si tiene novio. Lili dice que después de pasar tantos años casada a un solo hombre, prefiere tener más de uno. “Ya no se tiene uno. Ya pasé 25 (años) casada con uno, más tres de novia, ¡más 2 divorciándome… 30! ¡Qué coño voy a hacer yo con un solo hombre, no!”, dijo Lili. También dejando claro que si llega a tener algún romance, lo mantendrá en privado.

Lili Estefan estuvo muy acaramelada con un galán muy guapo

A Lili la han relacionado con diferentes galanes. Uno de ellos se llama Steven Bauer en 2018. Cuando este estaba muy acaramelado con la presentadora besando el cachete de Lili durante el programa de El Gordo y la Flaca.





El pasado mes de abril, un galán le envió rosas a la presentadora y juntos posaron para la foto del recuerdo. Lili subió la foto a Instagram y sus seguidores no dudaron en cuestionar si estaban festejando su aniversario de novios.