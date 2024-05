Hijas de Lupillo Rivera atacan a Ariadna Gutiérrez: ¿Qué pasó?

Ariadna Gutiérrez asegura que ha recibido fuertes ataques de parte de las hijas de Lupillo Rivera. Durante un Live con La Divaza habló del tema. Ariadna y La Divaza, ex participantes de La Casa de los Famosos, hicieron un en vivo donde hablaron de todo un poco. Uno de los temas que salió fue la demanda de Lupillo.

La Divaza le pregunta a Ariadna si cree que Lupillo la puede demandar. “Si quiere”, responde Ariadna. “Va a tener que demandar a toda la Internet”.

Durante el posicionamiento de la semana pasada, Lupillo anunció que tiene planeado demandar a Rodrigo Romeh y a Ariadna por difamación. Entonces por eso Ariadna dice que “Lupillo tendrá que demandar al Internet también”.

Tras salir el tema de la demanda de Lupillo, Ariadna compartió algo muy fuerte. La modelo colombiana dijo que desde su salida de la casa ha recibido ataques de los fans del cantante de música regional mexicana. “Lo entiendo porque es la fanaticada y no pasa nada”, expresó Ariadna. Pero lo más fuerte es que las hijas de Lupillo han atacado directamente a ella. “Pero que sus mismas hijas me ataquen y me dicen cosas muy feas y todo lo tengo guardado”, compartió Ariadna. “Todo lo tengo screen shot y todo guardado porque las hijas directamente me han atacado. Me han dicho cosas súper ofensivas. Cosas que vienen directamente de ese lado”.

Ariadna asegura que no les ha respondido a ninguna de las ofensas que le han enviado las hijas de Lupillo. “Nunca me he defendido y nunca les he respondido nada. Siempre lo he hecho con respeto. No me he metido con ellas. Pero esas niñas se están portando súper feo conmigo y todo lo estoy guardando”.

Por otro lado La Divaza le dice que piensa que Lupillo puede cambiar sus planes. “Yo creo que horita lo dijo porque está adentro. Pero yo no creo que cuando salga [de La Casa de los Famosos] quiera hacer ese show tan grande…ósea la guerra de las demandas…Adame quiere demandar y Maripily va a defender con los abogados..todo el mundo se va a demandar”.

Abajo puede ver algunas de las reacciones de la hija de Lupillo en las redes.