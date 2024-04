Lupillo Rivera amenaza con demandar a Romeh, Maripily y Ariadna: ¿Qué pasó?

Lupillo Rivera planea demandar a Rodrigo Romeh, Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez. Así lo dijo en el posicionamiento del domingo 28 de abril en La Casa de los Famosos. “Después de La Casa de los Famosos, tú, la muchacha (Ariadna), y la señora (Maripily) vamos a estar en contacto muy seguido porque las leyes de difamación son muy claras“, dijo Lupillo a Romeh durante el sinceramiento.

Romeh enfrentó a Lupillo, quien se encuentra nominado esta semana, para decirle que no estaba ahí para provocarlo, insultarlo u ofenderlo. Lo único que quería compartir su perspectiva sobre cómo sucedieron las cosas cuando sorprendió a Ariadna con una cena. Romeh le expresó que se sintió señalado cuando ejerció su derecho de expresar sus sentimientos. Y concluyó diciendo a Lupillo que analice de nuevo de cómo sucedieron las cosas.

Lupillo le respondió que planea demandarlos por difamación.

Maripily responde a la amenaza de Lupillo

Maripily le dijo a Lupillo que no tiene miedo a la amenaza de demanda de Lupillo. “Tengo mis abogados, te los puedo enviar para que no vayas a Miami. Te los envió a México. No me das miedo”, le dijo Lupillo.

Adame podría demandar a Lupillo

El actor Alfredo Adame se encontraba en la gala de este domingo y dijo que podría también demandar a Lupillo por amenaza de muerte.

Cabe recordar que Adame tuvo un fuerte pelea con Lupillo en LCDLF4. Lupillo le tiro una violenta amenaza a Adame después que este le mencionará a su madre. Por lo que Lupillo dijo al aire que “la venganza es un plato frío, si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa y eso lo digo públicamente…eso apúntelo allí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen al buscar al culpable para que sepan que yo fui”.