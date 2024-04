Ariadna Gutiérrez habla del enfrentamiento de Lupillo con producción de LCDLF4

La semana pasada censuraron las cámaras por varias horas en La Casa de los Famosos. Hasta ahora Ariadna Gutiérrez confirmó lo que varios canales de YouTube – dedicados a LCDLF- habían reportado. Lupillo Rivera había enfrentado a producción para abandonar el reality de Telemundo.

Ariadna habló de lo ocurrido con Aleska después de que ella se sintiera traicionada tras ver las imágenes de Lupillo hablando de ella en Noche de Cine. Ariadna entró al cuarto Agua para decirle Aleska que tenga cuidado si piensa irse a jugar sola. A pesar que el juego es individual, se necesita tener el respaldo de un equipo. La reina de belleza le recuerda todo lo que ha pasado con los habitantes que se han ido a jugar solos. “Paulo hablando solo a la cámara…Maripily delirando, que un día me ama y el otro día me odio y que soy la más hipócrita y Serrath que se le pierden las cosas”, dice Ariadna. “Ya la gente está cayendo en la locura por la obsesión del juego”.

Ariadna le asegura a Aleska que no va a votar por ella hasta que llegue el momento pero por ahora su enfoque es el cuarto Fuego. “Yo sé que a Lupillo lo están poniendo como el peor o el enemigo o manipulador…tiene sus cosas obviamente pero él vino a trabajar. Lupillo tira mil ideas al día y todos no. Los primeros en decirle no es Romeh y yo. Él no nos controla o nos manda”, asegura Ariadna.

Ariadna tranquiliza a Aleska

Aleska se siente traicionada por Lupillo porque él dijo que hubiera sido mejor mandar a eliminación a Alana y Aleska, en lugar de Ariadna. Pero en la conversación con Ariadna, Aleska dice que ha estado pensando que “quizás Lupillo estaba con miedo de que Ariadna sea eliminada”. Ariadna le asegura que Lupillo si tenía mucho miedo que se vaya Ariadna.

Ariadna revela lo que pasó entre Lupillo y producción

Ariadna le dice a Aleska que Lupillo ha venido teniendo dos semanas difíciles. Desde que entraron los nuevos habitantes a La Casa de los Famosos. Después le tocó subir a la suite con Paulo. “Nosotros perdimos a Lupillo por dos semanas hasta ahora se está recuperando”, revela Ariadna. “Lupillo se quería ir, dos veces. Una noche en la madrugada me despertó y me dijo ‘me voy'”. Ariadna asegura que nadie sabe de esa ocasión que Lupillo la despertó en la madrugada para decirle que se iba.

Ariadna revela que la familia de Lupillo le envió algo en la maleta. Ese algo no lo reveló pero era señal para Lupillo que algo malo estaba pasando.

Aparte de eso, Ariadna dice que Lupillo estaba a punto de irse por los carritos que pasaban afuera de la casa gritando “que la estaba molestando a Ariadna” y que todo eso se le junto y por eso Lupillo se quería ir”.

En Noche de Cine, producción decidió revelar cosas que había dicho Lupillo de Aleska. Ahora ella no confía. Ariadna le asegura que lo quieren hacer ver mal a Lupillo. “Lo están poniendo así. Acuérdate cuando vinieron los 3 productores y viste cómo se puso él. [Lupillo] se les puso cara a cara a esa gente…aquí estoy…si quieres hacer [estrategia] con ellos, bien si no, te vamos a respetar”. Abajo puede ver la conversación completa.