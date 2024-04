¿Nacho Lozano es gay?

El querido conductor de televisión y a quien vemos todas las noches, junto a Jimena Gallego, presentando el reality show de Telemundo, La casa de los Famosos 4, fue anunciado oficialmente como la nueva cara del programa, reemplazando a Héctor Sandarti.

Desde el inició del programa de televisión, hemos visto al reconocido presentador y periodista mexicano, siempre muy impecable en todas las galas, interactuando con las celebridades en cada conexión con los famosos, y siendo el conductor de las emisiones, en donde se realizan pequeños debates y discusiones, con los panelistas y ex participantes invitados.

Debido a esto, Nacho Lozano, se ha ganado el cariño de los televidentes, pese a que la salida de Sandarti fue un golpe doloroso para los espectadores, quienes al comienzo del reality show, expresaron que extrañaban al guatemalteco.

¿Cuál es la orientación sexual de Nacho Lozano?

Ignacio Francisco López Ramírez, nombre completo de Nacho Lozano, es un reconocido periodista mexicano que se ha destacado en programas de radio y televisión, de 39 años de edad, que regresó a Telemundo, luego de su trabajo en Imagen Televisión, en la sección de ‘De pisa y corre’.

En cuanto a su vida privado, Nacho Lozano no da muchos detalles sobre su intimidad, y por ello, su orientación sexual no se conoce al completo. Sin embargo, en varios medios de comunicación, han salido noticias en donde afirman que el presentador es homosexual.

De acuerdo con el medio, Tu Nota, , este portal asegura que la situación sentimental de Nacho Lozano, se desconoce debido a que el periodista es bastante reservado. Pese a esto, aseguran que tuvo una relación amorosa con un cirujano plástico, de nacionalidad italiana, que tendría la misma edad de Nacho, y que se dice participó en su programa ‘De pisa y corre’.

De hecho, el medio Imparcial, dice que el periodista Jorge Carbajal dijo que había recibido una llamada donde aseguraba que Lozano era gay.

“Es de la edad de Nacho, es italiano, y está muy guapo, y con él tiene otro tipo de relación, y ahí hay más seriedad, algo más estable, con los otros es para pasar el tiempo. Pues nos salió muy cusco este nacho”, dijo Carbajal, de acuerdo con El Imparcial.

Pero, de igual manera, aseguran que aunque tienen una relación bastante estable, ambos se mantiene fuera del ojo público.

De igual forma, en la misma nota del Imparcial, Jorge Carbajal, dijo que el la llamada le dijeron:

“Te lo confirmó, Nacho es gay, y él lo acepta, pero no lo puede hacer público por cuestiones de la empresa, me dijeron. Qué bueno por él, y que malo que no lo deje la empresa, pero pues cada quien sabrá lo que acepta y no acepta en la vida. Luego me dice: Nacho tiene dos parejas. Empieza a salir con el novio del reportero, y eso se sabe, o sea, está dobleteando, yo creo que es algo entendido entre ellos”, afirmó Carbajal.

Pese a todos estas especulaciones y afirmaciones sobre la orientación sexual de Nacho Lozano, el presentador y periodista nunca ha salido a confirmar o desmentir esta información.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos