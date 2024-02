¿Gregorio o Mariana es el cuarto eliminado de LCDLF4? RESULTADOS

Este lunes se despide el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos. Esta semana los nominados son Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Mariana González, Gregorio Pernía, Ariadna Gutiérrez y Alfredo Adame. Pero solamente uno será eliminado por decisión del público, quienes votan por su favorito para que continue en LCDLF4. El habitante que reciba menos votos, será eliminado.

Mariana está furiosa

Mariana expresó su furia por haber sido por primera vez nominada. “A cada uno le voy a decir su pinche precio… Y listo, y no porque me quiera quedar, porque esto para mí es una pinche injusticia, porque, ¿Mariana que les hizo? Mariana no les hizo nada”, expresó Mariana González molesta.

La esposa de Vicente Fernández Jr. tiene un millón de seguidores en Instagram. Pero no todos están votando por ella. “Mariana se va…Quién se cree para enojarse porque la nominan si ella también nomina “por estrategia”, le escribió una de sus seguidoras. Otra dijo: “No que salga para que le arreglen esas extensiones que están fatal”.

Otra expresó su ganas de que siga en la competencia. “Por favor hay que votar para q se quede”, comentó un usuario.

Gregorio se quiere ir

Gregorio tiene ganas de salir de LCDLF4. El actor colombiano dice que quiere regresar con su familia. Durante el posicionamiento, la mayoría de los habitantes de colocaron detrás de él expresando su apoyo para que salga y este con su familia. Mientras Cristina fue la único que le dio bien claro que LCDLF4 “odio tu juego de estrategia, eres un pésimo jugador…creía que eras más fuerte mentalmente. Esto no es una cárcel. El estar aquí es un privilegio. Si hubieses conseguido ser fuerte podrías haber ganado La Casa de los Famosos”.

Gregorio tuvo la oportunidad de auto salvarse tras robarle el poder de salvación a Lupillo Rivera. Pero en lugar salvó a Ariadna Gutiérrez.

¿Eliminan a Gregorio o Mariana?

Ariadna Gutiérrez era quien tenía menos votos. Pero tras ser salvada, ahora Mariana está en la cuerda floja.

Adame es quien tiene la mayoría de los votos, según lcdlf4_vip.

A continuación tenemos los resultados de los votos de los nominados de esta semana. Adame tiene 24 por ciento de los votos; Gregorio tiene 22 por ciento y Clovis tiene el 19 por ciento. Mientras que Romeh tiene 17 por ciento y Mariana tiene 16 por ciento..

Cabe mencionar que estos números cambiaran este lunes, ya que el público puede votar hasta este lunes a partir de las 7 p.m. hora del Este.

Hasta ahora Mariana es la cuarta eliminada de LCDLF4.