Clovis Nienow en La Casa de los Famosos: ¿Quién es él?

Clovis Nienow es uno de los 23 habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. El actor y modelo mexicano de 30 años es una estrella de programas de telerrealidad. El chico ha ganando reconocimiento por su vibrante personalidad y participación en varios programas. Ahora busca llevarse el premio mayor en LCDLF4.

El mexicano estuvo a punto de ser eliminado en la primera semana de estreno de LCDLF4 pero el público voto y salvó a Clovis.

Clovis Nienow se hizo famoso en 2018

Nienow apareció por primera vez en el ojo público en 2018 cuando se convirtió en concursante del reality show MTV Are You The One. Según información de IMDb, él ha participado en “Too Hot to Handle: Latino” de 2021, entre otros programas.

Más allá del brillo de los reality shows, Nienow es conocido por su dedicación al fitness y los deportes. Visto regularmente en el gimnasio, mantiene un estilo de vida activo y saludable.

Clovis Nienow es el ex de Manelyk

Clovis entró soltero a La Casa de los Famosos. Pero en nuestra investigación no encontramos mucha información sobre su vida amorosa. Las únicas novias que ha tenido han sido Francisca Undurraga, una modelo chilena, a quien conoció en el programa Resistiré en 2019. La pareja terminó antes de cumplir dos años de romance.

Clovis también tuvo una relación con Manelyk, a quien también conoció en Resistiré. Pero esta relación fue fugaz.

Clovis Nienow tiene 1 millón de seguidores en Instagram

Su primera publicación en Instagram el 8 de marzo de 2014, lo que marcó el comienzo de su presencia en línea. Ahora tiene un millón de seguidores. En su cuenta publica imágenes de sus viajes alrededor del mundo.

Se reporta que Clovis tiene un valor neto de 1.5 millones de dólares. Este éxito financiero refleja sus logros y popularidad dentro de la industria del entretenimiento, particularmente en los reality shows y en sus redes sociales.