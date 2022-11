Manelyk González se compara con Shakira de la manera más triste

Manelyk González, la participante de programas de reality TV como “Acapulco Shore” y “La Casa de Los Famosos” se comparó con la cantautora colombiana Shakira de la manera más triste.

En una desgarradora confesión sobre su situación amorosa, Manelyk habló con la revista TVNotas sobre el daño que le hizo su ex Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy y cómo ve su futuro amoroso en este momento.

“Sí, me puso el cuerno como Piqué a Shakira,muchísimas veces, yo le dije: ‘Hasta que no te vea con mis propios ojos y no esté 100% segura no lo creeré’. Y así fue, lo vi con mis propios ojos, me mandaron videos, me enseñaron fotos, conversaciones y le dije ‘adiós’, preferí estar sola que mal acompañada’”.

“Mi estado ahora es ‘#detox de hombres’. No me acuesto con nadie, tengo 32 años y no salgo con cualquiera, ni me enamoro de éste o de aquel, y apenas veo una señal de que es patán, bye”.