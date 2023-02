Polémico video de Shakira por San Valentín: “Tal vez yo mate a mi ex…”

La cantante colombiana Shakira volvió a enviar un mensaje indirecto a su expareja y padre de sus dos hijos, el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Shakira publicó en las redes sociales un polémico y miterioso video por el Día de San Valentín. En las imágenes se la ve trapeando el piso de su cocina pero vestida con botas y escuchando la canción “Kill Bill” de la cantanta estadounidense SZA.

Shakira shares a new TikTok with SZA's ‘Kill Bill.’ pic.twitter.com/OEGtvuFVl0 — Pop Base (@PopBase) February 14, 2023

Para muchos usuarios de las redes sociales, se trata de una performance. Shakira no estaba limpiando el piso de su cocina sino enviándole un mensaje a Piqué.

Piqué ya no oculta su nuevo amor. En las últimas semanas, el ahora empresario del entretenimiento se mostró públicamente con Clara Chía, la joven modelo con quien inició una relación sentimental desde su separación con Shakira.

La canción que escuchaba Shakira

El tema “Kill Bill”, que SZA lanzó en el año 2021, es el largo monólogo interior de una mujer que está dolida porque su ex la dejó. La letra de la canción, por momentos, es ambigüa. Pues no se sabe si esa mujer es una despechada que busca venganza o si, por el contrario, celebra que su ex la haya dejado porque de ese modo tiene la posibilidad de iniciar una nueva vida.

“Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. Son tan madura, soy tan madura, soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres”, dice el tema de SZA.

Shakira encendió las redes sociales tras publicar un video entonando una canción que dice "Tal vez yo mate a mi ex". La colombiana se muestra trapeando un pasillo de su casa y coreando la canción Kill Bill de la compositora estadounidense SZA, que trata de un desamor enfermizo. pic.twitter.com/qi8Q99zu4g — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) February 14, 2023

“No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería, Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, reza otro de los fragmentos de la canción.

Otras indirectas de Shakira a Piqué

No es la primera vez que Shakira es señalada por enviarle un mensaje indirecto a su expareja Gerard Piqué.

El año pasado, la cantante colombiana estrenó “Te felicito” junto a Rauw Alejandro. También sacó “Monotonía”. Ambos temas dan cuenta de relaciones amorosas conflictivas y de una mujer que está dolida por el accionar de su pareja.

Sin duda, la canción que publicó junto al productor argentino Bizzarrap es lo más destacado. El video, que forma parte de la BZRP Music Sessions #53, tiene casi 17 millones de visitas apenas un mes después de su lanzamiento.

