VIDEO VIRAL: Pareja de Gerard Piqué sufre golpe mientras escapaban de periodista

Finalmente Gerard Piqué y Clara Chía, su flamante pareja, se dejaron ver juntos públicamente este lunes, cuando fueron abordados por paparazzis mientras paseaban por las calles de Barcelona. Sin embargo, lo más relevante del video que circula en redes sociales no son las breves declaraciones que dio el exfutbolista en medio de su intento por evadir a los periodistas, debido a que la productora española sufrió un leve accidente durante su caminata de la mano de su actual novio.

En las imágenes captadas por un periodista de la agencia Europa Press se puede ver a Piqué tomando de la mano a Chía y la mujer intenta seguirle el paso, pero se queda un poco atrás frente al intenso ritmo del exdefensa de la selección española. Y de un momeento a otro, se observa cómo Clara se golpea contra un póster verde de la vía pública.

Ante esto, Gerard no se detuvo y, al percatarse de la situación, se limitó a esbozar una risa incómoda y ambos continuaron andando a la par de que el reportero intentaba tomar algunos testimonios.

Como era de esperarse, las reacciones al video viral no tardaron en convertirse en una tendencia tanto en TikTok como en Twitter. “Claramente más le dolió al póster”; “Se tenía que haber estampado él”; “Madre mía parece que la está llevando al cole y llegan tarde”; “El letrero: esto es de parte de Shakira”; “Casio es a prueba de golpes”; “El karma es verde”; “Ese póster erar fan de Shakira”; y “Claramente estampada”, son sólo algunos de los comentarios recogidos por Infobae.com.

“Clara-mente son dos bichos malos. #clarachia se pega un golpe con una señal y su novio #pique no es capaz de pararse y preguntarle si está bien? No. Encima se ríe de ella… ay pobrecita… #Claramente Lo que tuvo que aguantar #shakira, no está escrito”, apuntó otra usuaria.

Declaraciones de Piqué y Chía a los paparazzis

Durante el breve encuentro que Piqué y Clara tuvieron con el reportero de Europa Press, ambos fueron consultados por la supuesta crisis de ansiedad que habría sufrido la pareja del exfutbolista en los últimos días.

Ante esto, la pareja comenzó a reirse y Piqué se limitó a añadir: “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”.

Acto seguido, el periodista continuó con su persecución y cuestionó a la pareja sobre el cumpleaños de Clara, a lo que el exjugador FC Barcelona aseguró que estaba en un error respecto a la fecha.

“¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana”, subrayó antes de salir de escena.

El supuesto ataque de ansiedad de Clara Chía tras la BZRP Sessions #53 que protagonizó Shakira

En medio de la polémica que provocó la BZRP Sessions #53, protagonizada por Shakira y el DJ argentino Bizarrap, el medio El Español dio a conocer que aparentemente Clara Chía había atravesado una crisis de ansiedad debido a la exposición mediática por su romance con Piqué.

“Clara está ´tranquila´, aunque no esconde que un tanto saturada. Entiende que es el peaje que ha de pagar por ´haberse enamorado de Gerard. ¨Esta bien arropada por su familia y fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas”, publicó el citado medio español.

Ante esta versión, Marissa Blásquez, panelista de “El programa de Ana Rosa” (Telecinco), señaló que Chía habría tomado algunas medidas para sentirse mejor después de toda la situación que ha atravesado en fechas recientes.

“Ha tenido un momento complicado y Gerard le ha dicho que no se preocupara. Ella se ha refugiado en casa de sus padres y esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 24 años”, comentó en el ciclo de TV.

