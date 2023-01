Piqué publica en redes la primera foto junto a su novia Clara Chía Martí

En medio de los rumores de infidelidad con una joven abogada, Gerard Piqué publicó su primera foto en Instagram junto a su novia, la modelo Clara Chía Martí.

El exdefensor del FC Barcelona se mostró junto a la modelo por primera vez en las redes sociales. Hasta entonces, las imágenes de los dos juntos solo habían sido registradas por papparazis que los seguían por las calles.

En la publicación de Instagram de Piqué solo se ve la foto junto a su novia. El empresario prescindió de las palabras, dando un fuerte mensaje luego de los rumores que indicaban una ruptura en la pareja.

En muy pocas horas, la foto de Piqué junto a su novia Clara Chía Martí alcanzó mas de 2 millones y medio de likes.

Rumores de infidelidad

Días atrás, Ahora Mismo daba cuenta de los rumores que vinculaban a Gerard Piqué con la joven abogada Julia Puig Gali, prima del exjugador del FC Barcelona Riqui Puig.

Las versiones sobre una presunta infidelidad de Piqué surgieron luego del estreno de la polémica canción de Shakira y Bizarrap. En la misma, la cantante colombiana deja muy mal parado a su ex con una serie de indirectas en las que, sin mencionarlo, lo describe como a una persona egoista.

Supuestamente, Clara Chía Martí había decidido alejarse de Piqué luego del estreno de la canción. Una frase del tema de Shakira la habría afectado especialmente: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”. Chía Martí habría advertido en esa sentencia de la colombiana la posibilidad de que Gerard la abandonase para regresar con la madre de sus hijos.

El mensaje de Riqui Puig

Como ya se dijo, la reciente foto de Gerard Piqué y Clara Chía Martín explotó el Instagram del exfutbolista. Además de los likes, la publicación provocó cientos de miles de comentarios.

Uno de los que comentó la foto de Piqué fue justamente Riqui Puig, quien en las últimas horas se había visto envuelto indirectamente en los escándalos amorosos del ahora empresario y productor. Su prima era mencionada como la tercera en discordia.

A Riqui, actual jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS, poco le importaron estos rumores. Al contrario, felicitó a su excompañero al verlo tan feliz con la joven Martí. “Un fuera de carta de manual”, escribió el volante.

Un dato a tener en cuenta es el poco uso que Piqué le da a su cuenta de Instagram. El exdefensor no suele hacer posteos en esa red social. De hecho, su última publicación había sido el 10 de noviembre del 2022, cuatro meses antes de esta aparición junto a su novia.

LEER MÁS: La mujer que puede llevar a la cárcel a Conor McGregor: “Sentí que iba a matarme”

Sigue a AhoraMismo en Instagram