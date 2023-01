La mujer que puede llevar a la cárcel a Conor McGregor: “Sentí que iba a matarme”

Una mujer denunció al luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor por violencia de género. El hecho, según el testimonio de la denunciante, ocurrió en julio del año 2022 durante la celebración de un cumpleaños del excampeón de la UFC. Esta semana, la justicia española decidió reabrir el caso.

Se reabre el caso de la presunta agresión sexual de McGregor a una mujer en un yate en Formentera https://t.co/MAtzfoi7MQ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 24, 2023

La justicia española reabrió este martes la causa por violencia de género contra el luchador irlandés. Una mujer lo denunció por violencia de género, en un episodio ocurrido en julio del 2022 durante el cumpleaños número 34 de McGregor en Ibiza.

La fiesta de cumpleaños inició en el Ocean Beach Club de esa isla española. La mujer fue invitada al cumpleaños por el propio McGregor. Supuestamente, se conocían de la ciudad de Dublin, adonde fueron vecinos durante su infancia y adolescencia por haber crecido en el mismo barrio.

Tras pasar unas horas en el club, el luchador irlandés invitó a algunos de los presentes a subir a su yate para continuar la fiesta en el mar. El ataque de McGregor habría ocurrido mientras navegaban.

La agresión

Según consta en documentos judiciales, el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando ya había amanecido.

De un momento a otro, el luchador comenzó a increpar a la mujer, se puso furioso, incontrolable.

La mujer le pidió a un amigo que intercediera para calmarlo. Lejos de apaciguar las aguas, el pedido violentó aún más al luchador.

McGregor le habría pegado una patada en el abdomen y un golpe de puño en el rostro.

“Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar”, declaró la mujer.

La mujer salvó su vida

Desesperada, temiendo que McGregor la lastimara, la mujer decidió saltar del yate.

“Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate”, dijo la víctima.

La mujer tuvo fortuna: un bote de la cruz roja la rescató después de unos minutos de estar allí, sola, en el agua.

“Me dejaron tirada. Ni siquiera abandonarían a un perro como lo hicieron conmigo”, explicó.

#MMA | La representante del peleador irlandés emitió un comunicado en el que asegura que su cliente "niega firmemente" todas las acusaciones de la presunta víctima. https://t.co/Rosk9Zp9vo — Diario Las Américas (@DLasAmericas) January 25, 2023

Al llegar a Dublin, la mujer hizo la denuncia. Fue entonces cuando la justicia española decidió reabrir el caso.

En las últimas horas, Karen Kessler, agente de McGregor, emitió un breve comunicado en el que niega rotundamente todas las acusaciones de la mujer.

