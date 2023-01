La frase de la canción de Shakira que enojó a la novia de Piqué

La prensa española asegura que el exfutbolista Gerard Piqué estaría en crisis con su novia, la modelo Clara Chía Martí, como consecuencia de la polémica canción que acaba de lanzar Shakira y en la que deja muy mal parado al histórico defensor del FC Barcelona.

Piqué y Clara Chía estarían en crisis: la frase de la canción de Shakira que habría provocado la discordia en la pareja https://t.co/G4N3U2ho0W — Infobae Deportes (@infobaedeportes) January 19, 2023

Desde que salió la Music Sessions #53 de Shakira junto al productor musical argentino Bizarrap, los días de Piqué transcurren intranquilos. El exfutbolista y ahora empresario estaría afrontando una difícil situación con su pareja, como consecuencia del boom de esa canción.

La prensa del corazón asegura que Clara Chía Martí, modelo y empleada de la productora Kosmos, propiedad de Piqué, tomó a mal una de las frases que Shakira pronuncia en la canción. Mejor dicho, que una de las frases encendió sus alarmas.

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, canta Shakira en el tema “Sálvame”.

Clara se refugia en su familia

La joven modelo no estaría pasando su mejor momento. Desde el lanzamiento de la canción se recluyó en casa de sus padres y solo sale para cumplir con sus obligaciones laborales.

La prensa española indicó que, de momento, la pareja no corre peligro. Piqué intenta tranquilizarla, bajándole el precio al escándalo mediático que provocó la canción de Shakira.

Por qué dice Shakira en su canción que Clara Chía Martí no es buena persona https://t.co/FMqy0pazgA pic.twitter.com/FGDBVC66A8 — ES24 (@Es24Espana) January 19, 2023

En el tema, la cantante colombiana se compara a ella con un relox Rólex. Y alude que la actual pareja de Piqué representa a un reloj Casio (de un precio y calidad sumamente inferiores al Rólex).

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 aprovechó la ocasión comercial y firmó un contrato con Casio para lucir sus relojes. No es solo un artilugio para recaudar más dinero, también es una estrategia para tranquilizar a la joven Clara Chía Martí.

El reencuentro entre Shakira y Piqué

El prestigioso diario La Vanguardia informó que Gerard Piqué y Shakira se vieron las caras luego del lanzamiento de la canción de la artista colombiana.

Días atrás, el exjugador fue a retirar a sus hijos a la casa que compartía con la cantante. Se lo vio serio y no respondió ninguna de las preguntas que le hicieron los papparazzi que habían llegado hasta el lugar.

El mismo diario difundió la versión de que Piqué tenía intenaciones de iniciar acciones legales contra Shakira. En la canción que lanzó junto a Bizzarrap, la colombiana alude a su expareja y a su nueva novia, Clara Chía Martí. Pero los letrados que asesoran a Gerard lo convencieron de desistir al determinar que las alusiones del tema no son lo suficientemente explícitas como para entablar una demanda.

