Britney Spears en muy mal estado: El video que alarma a todos sus fans

Una foto de Britney Spears en muy mal estado junto a su esposo, Sam Asghari, alarmó a todos los fans de “La princesa del pop”. La pareja fue fotografiada en el restaurante Joey, ubicado en Woodland Hills, California.

De acuerdo a la prensa estadounidense, la cantante tuvo un ataque de nervios debido al acoso de la gente, que en ningún momento paraba de pedirle selfies.

Acosaron a Britney Spears en un restaurante de California hasta llevarla a los gritos u.u déjenla en paz, ya sufrió demasiado pic.twitter.com/t6ZFF2XZ39 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) January 17, 2023

Fue el reconocido medio de espectáculos TMZ el que publicó un video del extraño momento que tuvo a Britney Spears como protagonista. La revista en cuestión informó que Spears “enloqueció” al advertir que desde todas las mesas, además de los pedidos de selfies, le estaban sacando fotos sin su consentimiento. Al advertir esto, la cantante se tapó la cara con el menú.

Britney Spears repetía cosas sin sentido

Los testigos del hecho indicaron que, en un momento, Britney Spears comenzó a decir incoherencias: “Decía cosas sin sentido, en otro idioma, palabras irreconocibles”.

Asghari, esposo de Britney, se enojó por el comportamiento de su esposa, a punto tal que abandonó el restaurante y dejó a la cantante sola en la mesa.

“Decía cosas sin sentido”: el alarmante estado de Britney Spears en un restaurante junto a su esposo https://t.co/O6Ojf2s4lP — Infobae América (@infobaeamerica) January 17, 2023

Sola en la mesa, Britney aguantó todo lo que pudo. Pero desistió de seguir ahí. Acompañada por un guardaespalda salió a la calle y se subió a su auto. Minutos después, el guardaespaldas volvió a entrar al restaurante para pagar la cuenta.

Minutos más tarde del confuso episodio, Britney Spears publicó un video en Instagram en la que se la ve bailando y haciendo fuck you a la cámara.

El mal momento de Britney

El episodio del restaurante alarmó a los fans de Britney Spears. En septiembre del 2021, la cantante de pop recuperó su libertad luego de haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, a quien acusó de controlar su vida afectiva y económica.

La cantante no tiene vínculos con sus hijos, , Sean Preston y Jayden James. Ambos adolescentes están al cuidado de su padre, Kevin Federline.

A fines del 2021, Jayden James rompió el silencio. El joven dijo que no siente “odio” por su madre, aunque aclaró que la relación con ella es inexistente.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, indicó.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales sobre la situación de sus hijos, Britney atribuyó su alejamiento de los adolescentes a la tutela que ejerció su padre sobre ella durante trece años.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo la tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me han sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, escribió la cantante.

