Sebastián Rulli finalmente muestra la cara de su hijo tras años ocultándolo

Sebastián Rulli finalmente mostró la cara de su hijo Santiago, producto de su matrimonio con la conductora y actriz argentina Cecilia Galliano. El actor pasó años de protegiéndolo y haciendo todo lo posible para sin publicar cómo luce en la presa y en las redes sociales.

De hecho, una ojeada a su página de Instagram deja claro que hasta esta segunda semana de noviembre, el niño solo ha aparecido de espaldas o con una foto de cuando era mucho más pequeño, con la que Rulli lo felicitó en un cumpleaños

¿Por qué el misterio con Santiago Rulli Galliano?

El hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano finalmente ha llegado a los 12 años y ha decidido que sí quiere estar en las redes sociales. Fiel a lo que había dicho desde que el niño era pequeño, el actor lo mantuvo de incógnito hasta que consideró que Santi, como le llaman, tenía criterio para decidir si quería ser identificado.

De hecho, uno de los temas más polémicos entre los papás de Santiago era justamente eso, qué tanto se le incluía en las publicaciones de Cecilia, quien no concordaba del todo con la regla de su ex. Para el protagonista de “Los Ricos También Lloran”, la fama y la pérdida del derecho a la intimidad es consecuencia de sus elecciones profesionales, pero eso no significa que su hijo también tenía que estar expuesto en las redes y en los medios.

Afortunadamente, parece que esa parte del drama entre ellos ha quedado atrás, pues Sebastián Rulli puso en su Instagram unas fotos del viaje de ensueño que hizo con Santiago a la ciudad de Nueva York.

El hijo de Sebastián Rulli listo para salir al mundo

El jovencito parece estar más que decidido a tener una vida como el resto de sus compañeros y estar en las redes sociales. Incluso, ha convencido a su papá de que todo está bien, al punto de que el actor argentino hasta le hizo un tag en su publicación, que manda a sus fans a la cuenta de Instagram de su pequeño, que no es tan pequeño.

Santiago Rulli Galliano no solo es guapísimo como su papá y su mamá, sino que es muy alto. Si se considera de que apenas tiene 12 años, no hay duda de que seguirá creciendo y los pasará a los dos.

¿Cómo se lleva el hijo de Rulli con Angelique Boyer?

Aparte de su madre y su hermana Valeria Galliano, la mujer que ha sido una presencia constante en la vida de Santiago Rulli es Angelique Boyer, la pareja de su papá desde hace ocho años.

A juzgar por las cosas que ambos han dicho y los viajes en los que se sabe que han ido juntos, la relación entre ellos no podría ser mejor. Lo que habla muy bien del trío de adultos en su vida. Tanto Cecilia Galliano como Angelique se han referido en términos amables una de la otra. La actriz mexicana-francesa también ha dicho maravillas de su “hijastro”.

“Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también”, Boyer. Esa debe ser una de las cosas que tiene a Sebastián Rulli loco por ella, porque quién no quiere a quien quiere a los hijos propios.