Sebastián Rulli muestra a su único hijo: ¡Santiago está casi tan alto como su papá!

Sebastián Rulli ha dicho en repetidas ocasiones que el amor más grande de su vida es su hijo Santiago, producto de su matrimonio con la conductora de televisión Cecilia Galliano, con quien estuvo casado entre el 2007 y el 2011.

Y aunque el actor suele ser extremadamente privado con su pequeño, de apenas 10 años, a quien rara vez muestra en redes sociales y de quien pocos programas han logrado captar su rostro, este domingo, con motivo del Día del Padre, el actor causó furor en su Instagram, tras compartir dos fotos de su hijito.

Pero no fue tanto la foto del pequeño a su lado la que impresionó a sus fieles seguidores, sino ver lo enorme que está “el chiquitín”, quien por poco y alcanza la estatura de su papá. Si el protagonista de la serie El Dragón mide 6’2, a juzgar por la comentada fotografía, Santiago fácilmente tiene ya una estatura cercana a los 5’9.

“Felíz Día del Padre!!! Disfruten mucho de sus hijos y de ese amor tan hermoso que nos enseñan a sentir. Nuestros mejores maestros de vida. #Santitime💙 #santiteamo #felizdíadelpadre”, fue el comentario con el que el galán argentino acompañó su publicación.

En la foto composición publicada por Rulli, se les aprecia a ambos parados en un balcón, luciendo la misma pantaloneta deportiva y el mismo color de cabello, mientras ambos miran un bello paisaje, y el actor consiente a su enorme chiquillo sumidos en un abrazo y un tierno beso.

Las reacciones de los fans del actor no se hicieron esperar y todos se quedaron impresionados con lo grande que está el niño para su corta edad.

“Está enorme”, “Qué grande está 😭 En qué momento creció tan rápido 😱👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💙” y “Felicidades a los dos por tenerse el uno al otro!”, fueron algunos de los mensajes que los Rulli-fans manifestaron ante la preciosa foto.

Así es la relación de Cecilia Galliano con Sebastián Rulli tras divorcio | De Primera Mano

Apenas en enero pasado, con motivo del cumpleaños número 10 de Santiago, el actor de la telenovela Teresa había publicado otro par de fotos de Santi, y no hay duda de que en cinco meses se dio tremendo estirón.

Suelta La Sopa | Sebastián Rulli y su hijo pasean con Angelique Boyer | Entretenimiento

“Han pasado 10 años desde que Santi vino a alegrar la vida de todos. Era una pulga microscópica, hoy tiene 10 años y me sorprende ver lo maravilloso en que se ha convertido”, dijo en aquel entonces Rulli al hablar de su bello hijo. “Santi: Eres un niño excepcional y encantador , me siento muy orgulloso de ti!! Felicidades por llegar al Primer Piso ( así dijo el otro día!🤪) Te Amo con todo mi ser y deseo que seas Muy feliz Hoy y Siempre”.



Hace unos días el galán de Univisión habló con el programa “La última y nos vamos”, y allí reveló que su hijo Santi llegó a su vida tras un aborto espontáneo que sufrió su entonces mujer.

“Yo quería tener una familia y Cecilia también, entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado… se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil”,dijo el galán de 44 años.

“Fue muy difícil, sobre todo para ella. Y yo le dije ‘ya no’, esto de tener que ver la hora, el día… sinceramente lastima mucho la relación, y bueno dijimos ‘ya basta’ y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara (…) Ahí mi vida cambió. Fue la sensación más fuerte que uno puede sentir. Santi para mí es mi responsabilidad más grande …Espero ser el mejor papá”, concluyó el argentino.