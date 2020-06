¿Sebastián Rulli tendrá un hijo con Angelique Boyer?: esto confesó el actor de 44 años

Sebastián Rulli ha dicho en múltiples ocasiones que es un hombre realizado, pues no solamente ha consolidado una grandiosa carrera en el mundo de la actuación, sino que desde el 2014 lleva una envidiable relación con la también actriz Angelique Boyer.

Y aunque el amor les brota por los poros, el actor de 44 años y a la actriz de 31 todavía no le han enviado una carta a la cigueña, por lo que muchos se preguntan si el argentino quisiera tener un hijo con la guapa estrella de la pantalla chica.

Rulli se confesó con el programa “La última y nos vamos”,y allí reveló que aunque ama a su mujer, el tema de una nueva paternidad, tras tener a su hijo Santi, de 10 años, producto de su matrimonio con la animadora Cecilia Galliano, no le quita el sueño.

“No lo sé, yo soy papá, yo ya soy papá, entonces no tengo esa necesidad. Sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos”, dijo el argentino.

A pesar de su postura sobre la paternidad, el protagonista de la serie El Dragón dijo que podría ceder sobre ese tema si Angelique se lo pide.

“Si ella en algún momento lo necesita, no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo. Yo hoy por hoy estoy pleno y siento que Angi también, entonces para qué forzar las cosas”, dijo Rulli. “No tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien sea cual sea la circunstancia”.



El actor constantemente se la pasa compartiendo mensajes sinceros de amor hacia la reina de su corazón.

Hace unos meses, el protagonista de la telenovela “Teresa” recurrió a su Instagram para dedicarle unas bellas palabras de amor a su novia.



“No tienes idea de cómo me gustas. Me gustas para besarte por horas, me gustas para abrazarte hasta quedarme sin fuerzas, me gustas como para recargarme en tu pecho y escuchar el ritmo de tu corazón. Me gustas para soñarte, me gustas para sentirte, me gustas para hacerte feliz… me gustas…@angeliqueboyer #teamo”.



Y ella no se queda atrás: “No necesito un día para recordarte lo mucho que te amo. Son 365 días llenos de oportunidades para hacerte sentir lo mucho que me importas! @sebastianrulli GRACIAS por los mejores años de mi vida! TE AMO CON TODO MI SER!”, dijo Angelique.