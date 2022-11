¿Quién es Mariana Villarreal en “Los Ricos También Lloran”?

La actriz Claudia Martín le da vida a Mariana Villarreal, quien es la protagonista de la la nueva adaptación de Los Ricos También Lloran, que transmite por Univisión. Martín es una actriz mexicana de 33 años que ha actuado en diferentes producciones como Amar a Muerte, Como tú no hay 2 y ahora esta en el remake Los Ricos También Lloran. La cual fue lanzada en 1979 y estuvo protagonizada por Verónica Castro.

Claudia Martín le da vida a Mariana Villarreal

Claudia Martin le da vida a Mariana, quien tiene una personalidad sencilla, carismática e inteligente. Ella luchará por salir de sus apuros económicos. “Protagonizar a Mariana, me lleva a sentirme muy afortunada, porque ahora es una versión actualizada a nuestros tiempos, fresca, súper bien cuidada en lo que se refiere a producción y en cuanto al guion, se han agregado nuevos personajes como subtramas, que le vienen a dar un leve aire distintivo”, afirmó Martín a El Sol de México.

La vida, la llevará a cruzarse con el destacado empresario Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), quien agradecido por salvar su vida le brindará protección al descubrir los problemas que atraviesa, según informa Univision.

Por cosas del destino, Mariana llegará a la imponente casa de los Salvatierra. En la lujosa casa de los millonarios, Mariana se encontrará no solo con la dulzura de la familia que perdió, también con mentiras, intrigas, y claro…el amor. Cuando conozca al joven Luis Alberto en su corazón nacerá un sentimiento que no podrá frenar y que la llevará a librar enormes batallas.

Claudia Martín logra su tercer protagónico con “Los Ricos También Lloran

Claudia Martín obtuvo su primer protagónico en Sin tu mirada. Luego logró otro protagónico en Como tú no hay 2. En esta, Martín le dio vida a Natalia Lira. La historia es una comedia romántica transmitida a través de Televisa, la cual está basada en la historia chilena Amores de mercado. En esta, Martín comparte créditos con Adrián Uribe, Estefanía Hinojosa, Ferdinando Valencia, Aylín Mujica, Sergio Reynoso y un elenco repleto de estrellas.

Claudia Martín estuvo casada con Andrés Tovar, quien ahora está casado con Maite Perroni

En 2021, Claudia Martín vivió un momento triste cuando se terminó su matrimonio de dos años, con el productor Andrés Tovar. Se rumoreó que él le habría sido infiel con la ex RBD. Sin embargo, negaron cualquier tipo de infidelidad. “Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, escribió Maite Perroni, junto a una imagen con Tovar en octubre de 2021. “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático”.

Por su parte, Claudia Martín se mantuvo estoica, y en su momento solo pidió vivir su difícil momento en privado. “Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos”, escribió en un comunicado oficial que subió a su Instagram.

Cabe mencionar que Perroni y Tovar se casaron el pasado mes de octubre, a un año que anunciaron su relación, reportó People en Español.

Claudia Martín y su novio Hugo Catalán empezaron relación este 2022

Mientras su ex se casaba con Maite Perroni, Claudia Martín se fue de vacaciones con su novio Hugo Catalán. La pareja comparte créditos en Los Ricos También Lloran. “Nos conocíamos de otro proyecto en el que coincidimos brevemente, pero solo compartimos en la conferencia de prensa, no en escena. Eso sucedió hace algunos años…”,contó Catalán a Hola. “Aquí [Los Ricos También Lloran] lo que hicimos fue empezar a platicar, comenzamos primero una relación de amistad. De ahí surgió el amor…En esta ocasión fue ella. Yo tenía esa idea de que le caía pesado y no me percaté de sus primeras señales. Cuando la conocí me gustó, por supuesto, y mucho, porque es una mujer guapísima, espectacular, pero en ese momento no me hizo nada de caso”.

Aunque Martín apenas se había separado de su ex, ella se dio una nueva oportunidad al amor. “En realidad yo estaba soltero, ella también. Nadie hizo nada malo, o sea, cada uno estaba en condiciones para iniciar una relación…”, dijo Catalán a Hola. “Ambos nos quisimos dar la oportunidad de volver a amar, independientemente de las circunstancias”.