Ricky Martin ante la cita más importante de su vida

La cita más importante de la vida de Ricky Martin tiene lugar en Puerto Rico, el 20 de julio de 2022. Lamentablemente no es una cita feliz, sino una que lo hará enfrentar una acusación que sus representantes han descrito como “repugnante” y se han quedado cortos. Ese día, en una corte de la capital San Juan, el artista responde a las acusaciones de maltrato doméstico presentadas supuestamente por uno de sus sobrinos.

En los 38 años que Enrique José Martín Morales lleva entreteniendo a la gente ante las cámaras y sobre los escenarios, su nombre jamás se había asociado con un escándalo. Hasta su decisión de revelar su sexualidad- la salida del closet de Ricky Martin – la llevó con elegancia y sus razones para hacerlo, las más humanas: comenzar la experiencia de la paternidad sin mentiras.

Todo cambió el 2 de julio, cuando la prensa puertorriqueña descubrió que la jueza Raiza Cajigas Campbell había emitido una orden de alejamiento contra el artista, en el contexto de la puertorriqueña ley 54, que protege a las víctimas de maltrato doméstico.

“Se ordena a la parte peticionada abstenerse de acercarse, molestar, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria… abstenerse de realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de voz a los números telefónicos personales, de trabajo, de familiares, amigos (as) de la parte peticionaria… Se hace extensiva además a correos electrónicos y redes sociales”.

“Las partes se relacionaron por 7 meses. Se separaron hace 2 meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos 3 ocasiones. El peticionario teme por su seguridad”.

Además, la denuncia asegura que Ricky Martin supuestamente sufre de abuso del alcohol y las drogas.

La ley 54 contra la violencia doméstica busca expeditar la protección de la presunta víctima, comenzando con mantener su identidad secreta. Por eso, el demandado debe esperar al menos tres semanas para poder presentar sus argumentos. También tiene una carga de prueba muy baja para el que denuncia. Es decir, no se le exige demasiado en cuanto a pruebas para dar curso a la denuncia.

El domingo 3 de julio ya había comenzado a circular en Puerto Rico la afirmación que el denunciante era un joven de 21 años llamado Dennis Yaddiel Sánchez Martin, quien es hijo de la media hermana del artista Vanessa Martin.

Inmediatamente Erick Martin, hermano de Ricky, se manifestó en las redes sociales confirmando que sí se trataba de un sobrino, aunque no dio nombre. El entrenador personal también subrayó que la supuesta víctima no había informado de la situación al resto de la familia y que el chico sufría de problemas mentales.

“Aquí estamos para ayudarte en todo, pero tú sabes que desde hace meses no contestas las llamadas”, indicó Erick Martin.

Por su parte, el artista se ha limitado a hablar del tema directamente en una oportunidad con un comunicado en las redes sociales.

Luego, al publicar algunas las fotos promocionales de su nuevo sencillo “Ácido Sabor”, parte de su nuevo disco “Play”, Ricky Martin escribió:

Dos días antes de la cita ante la corte para responder las acusaciones de maltrato doméstico, y quizá incesto por tratarse de un sobrino – eso aun no estaba claro- Ricky Martin no había anunciado si se presentará en persona o si sus abogados pueden llevar el caso por él.

Lo que sí parece claro es que Ricky Martin no está interesado en permitir que este episodio y el otro caso legal que tiene abierto, una demanda por 3.000.000 de una ex manager, le cambien sus planes. El artista sacó su disco “Play” en plena controversia, lo anunció en una pantalla gigante en Time Square, el centro de Nueva York y lo promueve como si no pasara nada.