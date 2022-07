Esposo de Ricky Martin rompe el silencio

En medio de las fuertes acusaciones de incesto y violencia de parte de su joven sobrino, la vida le da un respiro al cantante Ricky Martin. Y es que muchos se preguntaban cuál había sido la reacción de su esposo, el artista de origen árabe y nacido en Estocolmo, Jwan Yosef, de 37 años, tras conocer los alegatos del sobrino de Martin, quien afirmó que mantuvo una relación de 7 meses con el puertorriqueño, la cual habría acabado hace solo 2 meses.

Hasta antes de las acusaciones todo indicaba que la pareja se encontraba feliz y más unida que nunca, y al parecer eso se ha mantenido intacto. Jwan Yosef se pronunció de una manera muy discreta, pero contundente en medio del duro momento que atraviesa su marido, dejando claro que lo apoya incondicionalmente.

“Hayati Inta”, escribió Jwan Josef en árabe a Martin a través de Instagram. En español la frase se traduce como “Eres mi vida”. La declaración ocurrió solo minutos después de que Ricky Martin publicara en su red social un mensaje sobre su nuevo video, y cuyas palabras se relacionaron coincidentemente con su situación actual, ya que parecen una respuesta a las fuertes acusaciones legales que ha recibido.

“La incertidumbre de un conflicto se desvanece con el poder de la integridad. Momentos de “AcidoSabor” #Video #PLAY. Para ver el vídeo o escuchar mi nuevo EP #PLAY, visita el enlace en mi perfil”, escribió Martin.

La inmediata y cariñosa respuesta de su esposo, quien acompañó su mensaje con un corazón, provocó la reacción de sus seguidores, quienes enviaron todo su apoyo a la pareja.

“Se ven tan hermosos juntos”, “Los mejores deseos para ustedes”, y “@jwanyosef ¡Bravo!”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Cabe recordar que Ricky Martin fue acusado en los tribunales de su natal Puerto Rico de agresión el pasado 1 de julio, por parte de su sobrino identificado como Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años. El joven solicitó una orden de restricción contra el artista tras señalar que temía por su seguridad.

“De acuerdo con la orden de restricción, que se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, Martin y Sánchez habían estado en una relación de siete meses. Martin supuestamente se negó a aceptar su ruptura y fue encontrado merodeando fuera de la casa de Sánchez en tres ocasiones diferentes. Sánchez también acusó a Martin de maltrato físico y psicológico”, informó en su momento AP.

La respuesta de Ricky Martin no se hizo esperar y rápidamente negó las fuertes acusaciones. “La orden de protección dictada en mi contra se basa en alegaciones completamente falsas, por lo que responderé en el proceso judicial con los hechos y la dignidad que me caracteriza. Debido a que es un asunto legal pendiente, no puedo hacer declaraciones en este momento. Agradezco los innumerables mensajes de solidaridad y los recibo con todo mi corazón”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

El artista debe presentarse ante el tribunal este jueves 21, en lo que será la primera audiencia por el caso.