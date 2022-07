Ricky Martin, tranquilo ante acusaciones de relación sexual con su sobrino de 21 años

Ricky Martin, conocido como “El Rey del Pop Latino”, se enfrenta a serios problemas legales. Martin, exentrenador de las versiones australiana y mexicana de The Voice, se ha ganado el apodo de “El seductor”, según News.com.au.

Pero ese apodo juguetón ha dado un giro terrible. Martin ha sido “acusado de tener una relación sexual e incestuosa con su sobrino”, según informa Us Weekly. El cantante y actor de 50 años niega todas las acusaciones.

Todo domenzó con una orden de restricción

Según The Associated Press (AP), se emitió una orden de restricción contra Martin el viernes 1 de julio de 2022. En ese momento, no se pudo revelar el motivo de la orden de restricción, ni el nombre de la persona que la presentó debido a las reglas de protección de la privacidad bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico.

Los representantes de Martin hablaron con TODAY el domingo 3 de julio y declararon que “las acusaciones contra Ricky Martin que dieron lugar a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas. Estamos muy seguros de que cuando los hechos verdaderos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será claramente inocente”.

Además, Martin publicó la siguiente declaración en Twitter: “La orden de protección dictada en mi contra se basa en alegaciones completamente falsas, por lo que responderé en el proceso judicial con los hechos y la dignidad que me caracteriza. Debido a que es un asunto legal pendiente, no puedo hacer declaraciones en este momento. Agradezco los innumerables mensajes de solidaridad y los recibo con todo mi corazón”.

Los detalles salieron a la luz una semana después. Como explica Us Weekly, el “hermano de Ricky, Eric Martin, afirmó que Ricky tenía una relación inapropiada con su sobrino de 21 años, Dennis Yadiel Sánchez, según múltiples informes”.

Según AP, uno de esos informes provino del periódico puertorriqueño El Vocero, que decía: “De acuerdo con la orden de restricción, que se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, Martin y Sánchez habían estado en una relación de siete meses. Martin supuestamente se negó a aceptar su ruptura y fue encontrado merodeando fuera de la casa de Sánchez en tres ocasiones diferentes. Sánchez también acusó a Martin de maltrato físico y psicológico”.

No se proporcionó información sobre cómo El Vocero pudo acceder a la orden de restricción. TODAY hizo la declaración de que sus representantes “no han obtenido una copia de la orden de restricción y la policía local no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios”. The Associated Press tampoco pudo obtener una copia de la orden de restricción.

TODAY pudo explicar, sin embargo, que “la orden de alejamiento impide que el músico se ponga en contacto con la persona que la solicitó” y que “un juez decidirá en audiencia si procede levantar la orden”.

Martin niega todas las acusaciones

Marty Singer, un abogado de Martin, le dijo a la revista People: “Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”. El abogado también declaró: “Desafortunadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental”.

Singer continuó diciendo: “La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este terrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”.

Martin fue entrenador en The Voice Australia durante tres temporadas y, en el medio, fue entrenador en La Voz, la versión mexicana de The Voice, informa Entertainment Weekly.

Su carrera comenzó a despegar a la edad de 12 años, cuando era miembro de la banda infantil Menudo. Según Awards & Winners, “Martin lanzó Livin’ la Vida Loca, que lo ayudó a obtener un enorme éxito en todo el mundo y generalmente se considera la canción que inició la explosión del pop latino de 1999 y facilitó la transición para otros artistas de habla hispana para ingresar al mercado de habla inglesa”.

Martin ha sido nominado y ha ganado numerosos premios, incluido el World Music Award como Artista masculino latino más vendido en el mundo en 2001 y la Persona del año de la Academia Latina de la Grabación en 2006, informa el medio.

Según Us Weekly, “una audiencia está programada para el jueves 21 de julio en Puerto Rico. Si Martin es declarado culpable de cargos de abuso doméstico con un familiar, podría enfrentarse a una pena de hasta 50 años de prisión”.