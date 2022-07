Ricky Martin acusado de violencia doméstica y no por su esposo ¿Quién puso la denuncia?

Ricky Martin fue acusado en Puerto Rico de violencia doméstica, en una demanda interpuesta ante los tribunales de la isla. Como respuesta, una jueza dictaminó una orden de alejamiento y la investigación del caso.

Así lo informó la policía puertorriqueña que indicó que el artista, uno de los más importantes de la música latina, no había podido ser localizado en su casa, situada en las playas de la capital San Juan, por lo que la orden de alejamiento no había podido ser entregada. Ricky Martin se encuentra en su residencia principal en Los Ángeles, donde se vio filmando un video musical para una nueva canción la última semana de junio.

Hasta ahora, el artista no ha dado declaraciones él mismo al respecto, aunque sus abogados emitieron un comunicado desmintiendo las acusaciones. Su hermano Eric Martin, uno de los más cercanos a Ricky, rechazó que el artista fuese culpable de nada y prometió que “la verdad pronto se va a saber”.

La noticia de que el astro boricua había sido acusado de violencia doméstica y que no era su esposo Jwan Yosef el que había puesto la denuncia sacudió a sus fans y al mundo del espectáculo latino. El cantautor, productor y empresario puertorriqueño es uno de los más respetados de la farándula de habla hispana y hasta la fecha su vida ha estado prácticamente libre de escándalos.

Según algunos medios puertorriqueños, el que presentó la demanda habría sido un sobrino del Ricky Martin de entre 20 y 21 años.

En el documento legal, donde se ha tachado su nombre por orden judicial, se asegura que Martin y el que presentó la denuncia habría habido una relación romántica y sexual durante siete meses. La supuesta víctima aseguró que él había terminado el romance, pero que Ricky Martin habría tomado mal la decisión y que le estaba acosando con llamadas constantes y visitas indeseadas a su casa. Además, afirmó que temía por su seguridad.

Lo que sigue son citas textuales del dictamen de la jueza puertorriqueña Raiza Cajigas Campbell.

Esto fue lo que dijeron los representantes del artista sobre el tema: “Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas”, indicó en escuetas declaraciones escritas enviadas por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del artista en Puerto Rico.

La denuncia por violencia doméstica contra Ricky Martin se suma a otra presentada por una ex manager, quien afirma que tiene informaciones sobre él “que podrían acabar con su carrera” y le exige un pago en comisiones por tres millones de dólares, que le habría quedado debiendo por su trabajo entre 2018 y 2020.

Durante ese tiempo, el artista sacó su colaboración con Maluma No se me quita, fungió como anfitrión de los Latin Grammy y realizó una gira internacional.

Actualmente Ricky Martin prepara el lanzamiento de un nuevo disco con pocas canciones, conocido por las siglas en inglés EP por Extended Play. Hasta ahora se espera para las próximas semanas. Uno de los temas que ya ha sacado es A veces bien y a veces mal, una colaboración con el trío mexicano Reik.