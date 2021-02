Paty Navidad desmiente intento de suicidio [VIDEO]

Paty Navidad se pronunció recientemente mediante su cuenta oficial en Instagram para desmentir categóricamente los rumores sobre un posible intento de suicidio. En su publicación, la actriz mexicana enfatizó que “jamás” atentaría en contra de su vida.

“En ningún momento he atentado contra mi vida, eso jamás lo haría, y menos por insultos, agresiones y difamaciones emitidas por entes de las redes sociales. No me subestimen, soy una mujer con gran amor propio y de conciencia en luz, he aprendido a comprender que nada es personal”, aseguró Navidad en la plataforma de Instagram.

La intérprete continuó mencionando que espera que cesen las campañas mediáticas en su contra: “Paren su campaña mediática de odio, destructiva y mentirosa contra mí. Por medio de esté mensaje quiero pedir a medios de comunicación, programas de espectáculos y a algunos compañeros reporteros y conductores de TV, que no inventen chismes ni se dejen engañar y manipular tan fácilmente con información falsa, la cual están transmitiendo erróneamente e irresponsablemente al público”.

El Heraldo de México fue uno de los primeros medios de comunicación en asegurar que Paty Navidad había intentado atentar en contra de su vida por las críticas que habia recibido mediante las plataformas digitales.

En su reciente publicación en Instagram, Navidad sostuvo que no le afectan sus detractores: “No dudo que a muchos sí les puede afectar gravemente éstas campañas de odio y difamación como la que han hecho contra mí, pero no es mi caso, tengo mi escala de valores con cimientos firmes, sé quién soy, mi valor está por encima de lo vano y superfluo, tengo claro que la vida es para vivir, amar y disfrutar”.

Al hacer referencia a su estado de salud en la actualidad, la también cantante mencionó: “Estoy sana fisicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Espero de corazón que éste tema quede aclarado. ¡Amo la vida, sólo Dios me la quitará! ¡Gracias!”.

Patricia Navidad, conocida por su participación en telenovelas como “Marimar” y “La fea más bella”, ha estado inmersa en grandes polémicas durante los últimos meses por sus comentarios en relación a la pandemia del COVID-19 y por apoyar públicamente al político estadounidense Donald Trump.

Los perfiles de Navidad en Twitter fueron inhabilitados

A inicios del mes de enero de 2021, los perfiles de Paty Navidad en la plataforma de Twitter fueron inhabilitados por violar las reglas y políticas de la importante red social. En ese momento, la mexicana había realizado alarmantes comentarios en relación a los disturbios del Capitolio de los Estados Unidos, y sobre la pandemia del COVID-19.

En el mes de abril de 2020, Navidad afirmó en su cuenta oficial en Twitter que la pandemia del COVID-19 se trataba de un montaje: “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Pareciera que la OMS da Golpe De Estado Mundial, COVID-19 es un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su Nuevo Orden Mundial”.

La actriz ha denunciado en reiteradas ocasiones que ha sido censurada de redes sociales por emitir comentarios sobre temas tan sensibles como lo pueden ser la pandemia del COVID-19 que ha causado estragos a nivel mundial. Pese a sus miles de detractores, Paty Navidad asegura mantenerse firme con sus ideales.

“Entre mis defectos no está ser débil, ni víctima de nadie, menos de bots o de personas sin educación, sin rostro y sin identidad, como los que abundan en las redes sociales”, confesó Navidad en una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Paty Navidad no se vacunará en contra del COVID-19

Paty Navidad se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que no se vacunarán en contra del COVID-19. En una publicación en Instagram, la actriz le confesó a una seguidora que no está de acuerdo con la vacunación en contra del virus.

“Estoy sana, no necesito ninguna vacuna y no permitiré que me utilicen como conejillo de Indias con una vacuna experimental, quiero vivir muchos años… No pondré en riesgo mi salud y mi vida. Mis mejores deseos para quien se vacune, en mis oraciones estarán”, afirmó Navidad.

