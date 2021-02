Esposo de Ximena Duque presenta a su hija mayor de 27 años [FOTO]

Jay Adkins, esposo de Ximena Duque, sorprendió a sus seguidores en Instagram al presentar a su hija mayor, llamada Jordan, fruto de una relación amorosa durante su adolescencia. En su publicación, Adkins le dedicó un emotivo mensaje a su primogénita por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños número 27 a mi pequeña, ahora niña grande Jordan. Difícil de creer que tengas 27. Me gustaría ser el padre en aquel entonces en el que ahora me he convertido. La vida está llena de errores o me gusta llamarlo experiencias de aprendizaje. No creo en excusas. No era el padre que debería haber sido cuando tenía 20 años. La edad no debería haber importado, pero no era el hombre que soy hoy”, expresó el empresario en el primer fragmento de su publicación.

Adkins continuó mencionando: “Por ti Jordan, y por no ser el padre que podrías tener y debería haber sido, Skye y Luna tendrán el mejor padre que un hijo podría pedir. Algún día podrán agradecerte como su hermana mayor. Espero que disfrutes de tu día y no puedo esperar a conocer a Jett, a tu familia y pasar un rato juntos cuando pase este desastre del COVID. Te quiero”.

La publicación del esposo de Duque causó un sinfín de reacciones entre sus miles de seguidores en la plataforma de Instagram: “Algún día me gustaría leer estas líneas de mi papá, errar es de humanos, lo importante es reconocer y tratar de ser mejor cada día”, “Así es como un hombre habla”, “Se parece a Luna”, “Ya tenías una hija, creía que Luna era tu primogénita”, “Hermosas palabras de un lindo padre para su hija”, “De los errores se aprende porque ahora en día eres un excelente padre, esposo y hombre de éxitos”.

Jay Adkins es abuelo

Aunque no lo creas, Jay Adkins es abuelo. El 9 de enero de 2020, Jordan dio a luz a un varoncito a quien le pusieron el nombre de Jett Buck, reportó Hola!. Adkins publicó una foto orgulloso de la llegada del angelito. “Hola mundo, mi nombre es Jett Buck. Nací el 1/9/2020. Ella es mi hija Jordan y su hijo Jett. Estoy muy emocionado por verlo crecer. ¡Estoy muy orgulloso de ti, Jordy! Los amo a ambos. #nuevoabuelo”. En la foto está su hija abrazando a su recien nacido en el hospital. Arriba puedes ver una foto de Adkins junto a su hija Jordan.

Cabe mencionar que en la actualidad, Jay Adkins sostiene un consolidado matrimonio con la actriz Ximena Duque y son padres de dos hijas en común: Luna Adkins Duque, nacida en el mes de enero de 2018, y Skye Adkins Duque, nacida en el mes de febrero de 2021.

¿Ximena Duque mantiene contacto con su hijastra?

En el mes de mayo de 2019, Ximena Duque y Jay Adkins realizaron una reveladora transmisión en vivo en Instagram en donde la estrella colombiana aseguró que prefería no responder cuando le preguntaban sobre la hija mayor de su actual esposo.

Asimismo, Duque mencionó que le gustaría mantener una relación con su hijastra, pero que no había sido posible hasta entonces.

“A mí por lo menos particularmente cuando me preguntan yo simplemente trato de no contestar porque no es tampoco mi problema, me gustaría tener una relación con ella, pero no es posible”, aseguró la estrella en ese momento.

Jay Adkins espera sostener una buena relación con su primogénita

Durante una transmisión en vivo en Instagram en el mes de mayo de 2019, Jay Adkins reveló que no fue el mejor padre cuando nació su primogénita. Sin embargo, en todo momento se ha mantenido esperanzado de poder sostener una muy buena relación con ella, pese a sus errores en el pasado.

“Él no era el mejor papá cuando tenía 19 años y ella pues obviamente guarda muchos rencores y nada él ha pedido perdón muchas veces, pero bueno las cosas son como son y nada qué hacer”, puntualizó Ximena Duque durante la transmisión junto a su esposo.

Duque continuó mencionando que Jay Adkins espera que su primogénita pueda formar parte de su vida en la actualidad: “Él espera simplemente que algún día pueda llegar a haber una buena relación. Y no hay fotos recientes porque ella no está recientemente en su vida, no por decisión de él, por decisión de ella. A él le encantaría que ella estuviera en su vida, en nuestra vida”.

