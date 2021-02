Ya nació la bebé de Ximena Duque: Mira aquí su primera foto [FOTO]

Ximena Duque está de celebración con el nacimiento de su hija Skye Adkins Duque, a quien esperaba con muchas ansias después de largas horas de trabajo de parto en un centro de salud de Miami, Florida.

Duque anunció la llegada al mundo de su hija con una emotiva publicación en su perfil en Instagram: “Skye Adkins. 2.6.2021. Después de 20 horas llegó nuestra princesa…El parto terminó en cesárea, aún no puedo creer todo lo que se complicó pero de una cosa sí estoy segura y es que todo valió la pena. TE AMO Mi princesa @skyeadkins_3 #newborn #baby #skye #babygirl @jayadkins3 you are the best husband and daddy, thanks for being by my side”.

La actriz colombiana estuvo internada en un hospital de Florida desde el pasado viernes por las fuertes contracciones que había presentado en los últimos días de su embarazo. Sin embargo, el nacimiento de su hija se dio a últimas horas de este sábado 6 de febrero.

En medio de su tercer embarazo, Duque vivió fuertes momentos de angustia tras haber dado positivo a una prueba de diagnóstico de Coronavirus. Durante su contagio con el virus, la estrella tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud para recibir la atención médica necesaria por una neumonía.

Después de recuperarse satisfactoriamente de su contagio con COVID-19, la intérprete de 36 años agradeció porque en ningún momento presentó complicaciones relacionadas con su embarazo.

El nacimiento de Skye Adkins Duque representa la segunda hija en común de Ximena Duque con el empresario Jay Adkins, con quien sostiene un consolidado matrimonio desde el año 2017.

En el mes de mayo de 2004, Duque se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de su primogénito Cristian Carabias Duque, fruto de su fallida relación amorosa con el presentador de televisión Christian Carabias.

Personalidades reaccionaron al nacimiento de la hija de Ximena Duque

Grandes personalidades de la industria del entretenimiento reaccionaron al nacimiento de la hija de Ximena Duque y Jay Adkins con mensajes cargados de felicitaciones mediante las plataformas digitales.

“Felicidadessss!!!! Y bienvenida al mundo Princesa!!!! ❤️❤️❤️❤️”, mencionó la actriz Gaby Espino.

“Felicidades a los dos Xime❤️❤️❤️! Dios los siga bendiciendo 🙌🏻”, aseguró la actriz Carmen Villalobos.

“Felicidades y bendiciones ❤️❤️😍🤗”, puntualizó la actriz Marjorie de Sousa.

“Amén!!!!!! Gloria a Dios que están bien 🙌🏼😍💕🧸 FELICIDADES!!!!”, escribió la reina de belleza Amelia Vega.

“Felicidades absolutas!!! Bienvenida Skye!!! Dios los Bendiga Familiaaaa!!!!”, destacó el productor y actor Miguel Varoni.

“Bienvenida al mundo princesa hermosa! Dios te bendiga😍😍🙏🏽”, expresó la presentadora de televisión Francisca Lachapel.

Ximena Duque: ¿Cuándo anunció su embarazo?

A inicios del mes de agosto de 2020, Ximena Duque sorprendió a sus miles de seguidores en la plataforma de Instagram al anunciar que se encontraba en la dulce espera de su segundo hijo en común con el empresario Jay Adkins.

“Hoy con mucho gozo y felicidad les queremos contar que nuestra familia está en espera de un angelito más, porque eso para mí son mis hijos, ángeles que Dios me ha enviado para enseñarme el verdadero significado del amor”, aseguró Duque en su publicación en Instagram.

En la actualidad, Ximena Duque es madre de tres hijos: Cristian Carabias Duque, Luna Adkins Duque y Skye Adkins Duque.

