Ximena Duque vence batalla al Coronavirus

Ximena Duque está de celebración tras superar satisfactoriamente su contagio de COVID-19 en medio de las últimas semanas de su tercer embarazo. La actriz realizó el anuncio a través de las historias de su cuenta oficial en la plataforma de Instagram.

“En la mañana vinieron a hacernos la prueba y salimos todos negativos(…) Estábamos obviamente pidiéndole a papá Dios con todas nuestras fuerzas que yo ya estuviera negativa”, puntualizó la actriz en su perfil en Instagram en horas de la mañana del pasado domingo 24 de enero.

Duque continuó mencionando: “Estoy muy contenta, estoy muy bien y me estoy recuperando. Obviamente todavía me canso y me ahogo, pero aquí estoy; sigo con el tratamiento. Ya libres de COVID-19 afortunadamente y lo que queda es la recuperación”.

Al hacer referencia sobre una de las cosas que más extrañó durante su diagnóstico con COVID-19, la intérprete de 35 años enfatizó que echaba de menos los abrazos de su esposo e hijos.

Por otra parte, Ximena Duque aseguró que tenía previsto preparar todo lo relacionado al nacimiento de su hija Skye ya que en los últimos días ha presentado fuertes contracciones, por lo que la pequeña podría nacer en cualquier momento. Sin embargo, el trabajo de parto de la actriz está pautado para el próximo 14 de febrero.

Ximena Duque: ¿Cuándo se contagió con COVID-19?

La revista HOLA! USA informó de manera exclusiva el pasado 10 de enero que Ximena Duque y su familia habían dado positivo a una prueba de diagnóstico de COVID-19.

La publicación estadounidense aseguró que Duque y su familia se encontraban fuera de peligro, pero que estaban muy “alarmados” por la situación que “no es una broma” y que puede llegar en “cualquier momento”.

HOLA! USA detalló que Jay Adkins, esposo de Ximena Duque, y su hija Luna ya estaban saliendo de su contagio con COVID-19 durante el pasado 10 de enero. Por su parte, la actriz empezaba a presentar síntomas relacionados con el virus en ese momento.

Duque fue hospitalizada de emergencia por complicaciones derivadas del COVID-19

El pasado 19 de enero, Ximena Duque fue hospitalizada de emergencia en un Hospital de Miami por un cuadro de neumonía derivado de su contagio con COVID-19.

“Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones, un cuadro normal para los pacientes de COVID, pero en mi caso, al estar embarazada es un poquito más delicado, porque el tratamiento no puede ser tan agresivo”, manifestó Duque en las historias de su cuenta oficial en Instagram.

Tras su hospitalización, la empresaria dio a conocer que la bebé que espera se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, la estrella admitió que los especialistas decidieron suministrarle suero después de percatarse que el líquido amniótico de su embarazo había disminuido significativamente.

En la actualidad, Duque ya fue dada de alta del hospital e informó mediante su cuenta oficial en Instagram que había dado negativo a una prueba de diagnóstico de COVID-19. Pese a vencer su batalla con el virus, la actriz continua recuperándose en la intimidad de su hogar en Miami.

