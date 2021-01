Ximena Duque hospitalizada por neumonía: ¿Cómo está su bebé?

La actriz, modelo y presentadora colombiana Ximena Duque debió ser internada de urgencia en el Hospital de Miami por un cuadro de neumonía derivado del COVID-19. La propia Duque confirmó la noticia a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram.

Ximena Duque está embarazada, espera el nacimiento de su tercer hijo. Por ello, su ginecóloga recomendó su traslado al Hospital de Miami, para que el desarrollo de la bebé en el vientre materno no sufra alteraciones que podrían ser irreversibles.

Jay Adkins, esposo de Ximena Duque, y su hija Luna, próxima a cumplir tres años, también habían sido diagnosticados con COVID-19. El padre y su niña ya se encuentran recuperados de la enfermedad. La actriz y presentadora colombiana, sin embargo, no pudo superar esta neumonía bilateral (afecta los dos pulmones), por lo que debió requerir nuevos tratamientos.

“Llevo un par de días en el hospital. Estaba en casa, descansando, cuidándome, pero ya eran muchos días de fiebre y mi ginecóloga me pidió que ya me fuera al hospital”, explicó.

“Llegué al hospital con un cuadro de neumonía en los dos pulmones, un cuadro normal para los pacientes de COVID, pero en mi caso, al estar embarazada es un poquito más delicado, porque el tratamiento no puede ser tan agresivo”, agregó Ximena Duque en sus historias de Instagram.

La bebé de Ximena Duque se encuentra en buen estado

Ximena Duque debió ser internada de urgencia en el Hospital de Miami. La actriz colombiana está embarazada, por eso se encendieron las alarmas en torno a su estado de salud. Sin embargo, fue ella misma quien confirmó que la bebé que espera goza de buena salud.

De acuerdo a lo informado en sus historias de Instagram, los médicos observaron que “el líquido de la bebé” había disminuido severamente como consecuencia de la neumonía que afectó a la madre. Por eso debieron aplicarle suero, para mejorar el estado de la criatura por nacer y evitar así la instancia de “parto inducido”.

El mensaje de Jay Adkins, esposo de Ximena Duque

Jay Adkins, esposo de Ximena Duque, publicó un video para expresar el duro momento que atraviesa su familia luego de que la actriz colombiana fuera internada de urgencia en el Hospital de Miami con un cuadro de neumonía bilateral derivada del COVID-19.

“Nuestro hogar fue inundado por el COVID-19″, inició el video el empresario.

De los que quiero hablar es de la conciencia que deben tomar en relación al coronavirus. No minimicen esto. Simplemente tomen este virus en serio y protéjanse unos a otros”, expresó.

Jay Adkins llamó a la ciudadanía a no replicar las teorías conspirativas que no hacen más que restarle seriedad a una enfermedad que ya se cobró millones de vida en todo el mundo.

“No se trata de que nos quieran controlar, como dicen por ahí, se trata de nuestra humanidad y el cuidado por los demás. Comparte este video con otras personas. Somos muy afortunados de tener a las personas del área de salud que cuidan de todos nosotros en esta lucha”, arengó a sus seguidores.

Ximena Duque compartió el video de su esposo y precisó más detalles en ese posteo sobre su propio estado de salud: “Es muy fácil criticar y asumir que nos contagiamos por irresponsables, o porque no usamos mascaras etc, etc. La realidad es que los que están cerca a nosotros saben como durante casi un año nos hemos cuidado y hemos tomado medidas extremas para evitar esta terrible pesadilla… Yo no salía ni a hacerme las pestañas sin que me mostraran una prueba negativa, pero por más cuidados que tuvimos desafortunadamente solo basto que una persona de nuestro círculo familiar empezará con síntomas, saliera positiva y de ahí caímos todos”.

Ximena Duque había sido diagnosticada con COVID a principios de enero

El pasado 10 de enero, la revista HOLA!USA confirmó que la actriz y presentadora colombiana Ximena Duque había sido diagnosticada con coronavirus. Su esposo, Jay Adkins y su hija menor, Luna, también eran positivos.

En ese momento, la familia de la estrella colombiana inicio confinamiento domiciliario. Los cuidados debían ser extremos, pues la actriz cursa el último tramo de su tercer embarazo.

De acuerdo a HOLA!USA, Christian Carabias, primogénito de Ximena Duque, fue el único integrante de la familia de la actriz que no contrajo el coronavirus.

