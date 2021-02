Muere Lupita Elizondo: ¿Cómo murió la reportera de televisión?

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Lupita Elizondo, corresponsal de programas televisivos como “Primer Impacto” y “El Gordo y la Flaca” de Univision.

La noticia del fallecimiento de Elizondo fue confirmada por la cuenta oficial de “Primer Impacto” en la plataforma de Instagram con un emotivo mensaje: “El equipo de #PrimerImpacto lamenta la muerte de nuestra reportera #LupitaElizondo y envía las más sentidas condolencias a su familia. Siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Q.E.P.D”.

Según información reseñada por Metro World News, la periodista mexicana falleció este sábado 6 de febrero en Texas de un infarto fulminante. Por su parte, Univision prefirió no ahondar en detalles sobre la causa de muerte de Elizondo.

Lupita Elizondo inició su carrera en los medios de comunicación locales en Monterrey, México. Poco tiempo después, la periodista mexicana se mudó a los Estados Unidos y se estableció en Texas, estado en donde se desempeñó como corresponsal de “Primer Impacto” y “El Gordo y la Flaca” de la importante cadena televisiva Univision.

Elizondo a lo largo de su trayectoria periodística apoyó a un sinfín de artistas de la música regional mexicana con la realización de reportajes televisivos para importantes segmentos de Univision.

Personalidades de la industria televisiva reaccionaron a la muerte de Lupita Elizondo

Grandes talentos de Univision se pronunciaron mediante la plataforma de Instagram para lamentar la inesperada muerte de Lupita Elizondo.

“Qué joven por Dios!! Siempre te recordaremos por tu profesionalismo y simpatía. Descansa en paz querida”, escribió Borja Voces, reportero de Primer Impacto.

“Muy triste. Mis más sentido pésame para su familia. Descanse en paz colega”, aseguró Tony Dandrades, corresponsal de Primer Impacto.

“Siempre estarás en nuestros corazones🙏🏻 Nuestras oraciones para sus familiares🙏🏻🙏🏻🙏🏻 RIP”, afirmó Jackie Guerrido, reportera de Primer Impacto.

“Mi Lupita hermosa, mi primer trabajo en televisión fue hace 14 años junto a ella, teníamos un segmento de entretenimiento juntas. Varias veces cuando salíamos del show la acompañaba a grabar sus audios de las notas para @elgordoylaflaca 😭😭😭”, manifestó Karina Banda, reportera de El Gordo y la Flaca.

La última publicación que realizó en redes sociales fue para lamentar la muerte de un gran compañero de los medios de comunicación

La última publicación que realizó Lupita Elizondo en la plataforma de Instagram fue el pasado 22 de enero, fecha en la que le dedicó un emotivo y extenso mensaje a Noe López Suárez, uno de sus grandes compañeros a lo largo de su experiencia periodística en Monterrey, México.

“No puedo creerlo, he llorado mucho al saber de tu partida. Aunque tenía tiempo que no te veía físicamente, te guardo mucho cariño, me duele mucho saber que ya no estás entre nosotros. Noe Lopez Suarez, fuiste un compañero tan querido y amado. Siempre sonriente y divertido, tu sentido del humor hicieron más ligeras las guardias que hicimos con algún famoso que visitaba Monterrey”, expresó Elizondo en la red social.

La periodista mexicana continuó expresando que se sentía muy conmovida por la muerte de su compañero y amigo por causas relacionadas con el COVID-19: “Me resisto a creer que el Covid te haya llevado. Mi querida ‘Noelia’ como muchos te decíamos. Un hombre alto e imponente pero con un enorme corazón. Te recordaré siempre pequeño. Descansa”.

